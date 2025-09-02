女神也追星！全智賢剪成俐落短髮　記者會突告白男神：我是粉絲

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓年度重磅諜戰韓劇《暴風圈》集結全智賢、姜棟元、朴海俊、吳正世等一流大咖演員，戲劇2日在首爾舉辦發佈會，全智賢、姜棟元同為1981年出生同齡演員，卻是第一次合作，全智賢坦言「在更晚以前想要跟姜棟元合作，因此選擇了這部戲」，大方承認本就是男方的粉絲，通過這次合作更感受到對方的魅力了。

▲▼全智賢剪成俐落短髮，記者會上告白「我是姜棟元的粉絲」。（圖／Disney+提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

全智賢睽違多年再次回歸小螢幕，她2日剪成一頭俐落短髮現身，展現高挑的完美比例，女神身材、外貌都保養得很好相當凍齡。她出道首次合作姜棟元，大方認了是奔著對方而來，「我是喜歡姜棟元很久的粉絲，真的！想要跟姜棟元合作，所以才選擇這部作品是真的，本來是喜歡他的外貌，但漸漸了解姜棟元這個人就更喜歡了。」

▲姜棟元也被全智賢魅力圈粉。（圖／Disney+提供）



姜棟元也大讚：「睽違21年回歸韓劇，就是為了全智賢。」透過這次合作，姜棟元深深對於全智賢的魅力著迷，「在片場時，智賢總是表現出很愉快享受的一面，非常幸福，我就覺得這個人真的很帥氣！」

▼▲《暴風圈》集結全智賢、姜棟元、朴海俊、吳正世等一流大咖演員，連導演金熙元都很有名。（圖／Disney+提供）



男神、女神加盟助陣，《暴風圈》未開播就已經造成轟動，本劇由《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演執導，她承認當初選角時全智賢就是第一位首選，「收到聯絡時，我就覺得『超賺』、『賺到了』，我非常開心。」《暴風圈》即將在10日於Disney+上架播出。