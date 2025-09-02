短劇CP被嗆像母子！韓雨彤遭酸「配不上曾輝」霸氣回：想好了再說話

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星韓雨彤主演無數短劇作品迅速走紅，與曾輝至今合作過10部短劇，兩人CP名「落日雨輝」擁有廣大CP粉支持，戲外時常被目擊私下約會，更傳出戀情，不過雙方沒有公開回應過外界傳聞。她近日在直播中遭網友留言質疑「配不上曾輝」，為此直率回應：「這個位置等你坐！」

▲短劇人氣CP韓雨彤、曾輝直播發生騷動。（圖／翻攝自微博）

韓雨彤與曾輝昨日（1）合體直播，突遇到網友留言稱兩人「你倆真像母子」，更質疑「韓雨彤配不上曾輝」。她直接念出網友留言，並霸氣說「母子？這個是誰？把人給我弄出去，你給我在外面冷靜冷靜，想好了再說話」、「女的配不上男的？我配不上？你配得上你快點來，這個位置等著你來坐！」而坐在一旁的曾輝立即補充：「那可太配得上了，咱高攀了呀！」

▲韓雨彤直播念網友留言，對方留言「你倆像母子」。（圖／翻攝自微博）

▲韓雨彤霸氣回酸民：「想好了再說話。」（圖／翻攝自微博）

▲韓雨彤：「你配得上你快點來，這個位置等著你來坐！」（圖／翻攝自微博）

現年27歲韓雨彤擁有172公分高挑身材，除了與曾輝搭檔10部劇集中，有多部衝破10億播放量的人氣作品，她搭檔其他男星的短劇收視成績也相當好，尤其演技深獲高評價。網傳她與曾輝因戲結緣，男方主動追求，2月農曆春節期間被粉絲拍到出門逛街，近日也被目擊去看五月天演唱會，緊接著11搭新劇也預計9月播出，兩人目前是短劇圈當紅CP，一出新劇必定掀起追看熱潮，直播騷動還登上微博熱搜第一，言論舉動現在都備受外界關注。

▲韓雨彤、曾輝已經合作11部短劇，近期新劇播放量破10億成為流量王。（圖／翻攝自微博）

▲韓雨彤、曾輝2月被目擊出門逛街。（圖／翻攝自微博）