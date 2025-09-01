超猛同台Stray Kids！　SEVENTOEIGHT驚喜返台...機場掀暴動

▲ SEVENTOEIGHT返台遇粉絲接機。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

男團SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台，帶著近千萬點閱的洗腦新歌〈Drip & Drop〉凱旋返台，他們以全麥克風唱跳實力成功開拓K-POP版圖，為台灣男團音樂史寫下輝煌一頁，為感謝粉絲EECH支持，SEVENTOEIGHT社群預告班機，近200名粉絲熱情擠爆機場，中韓文應援聲浪此起彼落，氣氛有如韓團見面會般熱烈。

▲▼ SEVENTOEIGHT拋驚喜回贈粉絲接機。（圖／天空娛樂提供）

SEVENTOEIGHT一出關，看到滿滿EECH，興奮大喊：「我們回來了！」現場歡聲雷動，成員們感受到家人的溫暖，直呼：「超幸福！」隊長麒文感慨一個多月不見卻思念如隔一年，粉絲熱情不減令他感動，學駿也坦言首次被接機如夢幻，D’OM則分享童年經驗，感受到與粉絲接機同樣的「回家」安心感。

為了回報EECH熱情，SEVENTOEIGHT帥氣出關，每人手舉卡片「逆應援」，驚喜預告：「9月13日信義A13我們EECH見面吧！」提前公開見面會日期，讓現場尖叫聲幾乎掀翻機場屋頂，成員們更特地採買新衣、精心打扮，以最帥氣面貌現身，展現獨特的「機場時尚」。

適逢七夕情人節，SEVENTOEIGHT在社群送花束祝福後，這次返台更獻上「土味情話」加碼示愛，美祥M、EXXI義翔、學駿、JAGGER柏佑、D’OM輪番撩粉，隊長麒文一句：「我可以變成我愛泥！」更是技驚四座，被公推為「撩粉」第一名，讓EECH們心花怒放。

值得一提的是，七夕情人節當天，SEVENTOEIGHT在韓國最後一次打歌舞台，幸運與大前輩Stray Kids成員同台，六人謙恭有禮地點頭示意，展現後輩風範，直呼能與前輩同台像收到情人節禮物般開心，隊長麒文笑稱，入行前的七夕多與家人朋友度過，吃美食慶祝，而JAGGER柏佑則幸福表示與成員們吃炸雞就是最好的慶祝。

