威爾史密斯開唱「台下粉絲疑是AI」！手指五官變形露餡　網抓包糗了

好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）今年夏天展開個人巡迴演唱會，一段演唱會影片卻引發巨大爭議，他演唱歌曲《You Can Make It》時，拍到台下觀眾熱情喝采的畫面，但有眼尖網友發現，這些「歌迷」竟然是由AI生成的假觀眾。

▲威爾史密斯。（圖／翻攝自威爾史密斯IG）



威爾史密斯8月13日分享一段演唱會影片，片中他演唱歌曲《You Can Make It》，台下觀眾熱情喝采，被發現部分觀眾的手指數量異常，臉部表情扭曲，甚至出現面孔高度相似的情況，抓包是由AI生成的假觀眾，令不少網友直呼「毛骨悚然」。

▲威爾史密斯台下粉絲疑是AI生成，五官被指有些不自然。（圖／翻攝自威爾史密斯IG）



AI假觀眾事件爆發後，威爾史密斯於8月30日再次上傳演唱會片段，新影片中，舞台下的觀眾竟然全被替換成AI生成的貓咪，似乎以幽默方式回應爭議，此舉引發熱烈討論。AI觀眾事件引發粉絲對影片真實性的質疑，更掀起對AI技術在娛樂產業應用的討論。不少網友認為，使用AI生成觀眾雖然能節省成本，但若未經透明化交代，可能會損害藝人的形象及粉絲的信任。