《辣媽辣妹2》等20年才拍有秘辛！　潔美李寇蒂斯曝首集「接下到開拍」僅3天

記者蕭采薇／綜合報導

2023年，潔美李寇蒂斯憑《她媽的多重宇宙》拿下奧斯卡女配角獎，當時她拿著小金人，噙著眼淚、哽咽地告慰天上的明星父母湯尼寇蒂斯和珍妮李：「我得了奧斯卡！」但潔美李寇蒂斯卻也坦承，《辣媽辣妹》是她最喜歡的一部作品，而且絕對是她職業生涯的轉捩點。

▲《辣媽辣媽2》潔美李寇蒂斯、琳賽蘿涵再度合作。（圖／迪士尼提供）

近日潔美李寇蒂斯為了新片《辣媽辣媽2》接受媒體訪問，她除了表達對這部電影的喜愛，也透露原因，「最主要的理由是我拍《辣媽辣妹》前完全沒有時間準備，我在星期四得知要接演這部片，星期一就開始拍攝，因為沒時間準備，我只能放手一搏，毫無包袱地投入角色，而這種狀態，在電影裡完全展現出來了。」

沒想到《辣媽辣妹》獲得票房上的巨大成功，在全球各地也有不錯的迴響，潔美李寇蒂斯說：「它的成功完全超出我的想像，卻也成了我職業生涯的重大轉折。」因為太多人喜愛她和琳賽蘿涵的母女角色，她所到之處，不斷有人問什麼時候要拍續集？

▲《辣媽辣媽2》潔美李寇蒂斯（右二）從媽媽演到阿嬤。（圖／迪士尼提供）



直到22年後，《辣媽辣妹2》才終於出現，潔美李寇蒂斯解釋，那是因為要等演她女兒的琳賽蘿涵年紀大到可以有個十幾歲的孩子。因此在續集電影裡，潔美李寇蒂斯成了祖母，琳賽則當了媽，有了個青春期少女的女兒。而這一家人，則因為琳賽扮演的安娜即將和另一個男人共組新家庭，各自有了不同的煩惱。



雖然和前一集相隔20年多，《辣媽辣妹2》還是盡可能地聚集了原班人馬，除了潔美李寇蒂斯、琳賽蘿涵，劇組還找齊了馬克漢蒙、查德麥可莫瑞，以及兩位華裔女演員趙家玲、宋靜秀，值得一提的是，原本和琳賽在電影中一起組的樂團「Pink Slip」，也在續集裡現身。

▲潔美李寇蒂斯（右）表示，《辣媽辣妹》的成功是她的事業轉捩點。（圖／迪士尼提供）



執行製片瑪麗山德琳表示，「這可不是那種兩三年後就推出續集的情況，而是經過那麼長的時間，再突然以罕見的原班人馬回歸，讓大家更珍惜這部作品的特別和重聚的難得。」



至於同時擔任本片監製的潔美李寇蒂斯，則深深認同《辣媽與辣妹２》的價值觀，她表示這部電影講的是母女情、祖孫情，它關於愛、理解和同理心，還有透過身體互換而體會他人生活的艱辛，「這是一個關於從別人的眼中看世界、並真正理解他們所面對困難的故事。生活對每個人來說都不容易，只是很多時候，我們因為自己過得還算順利，就會理所當然地忽略這一點。」《辣媽辣妹2》全台上映中。