布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星布魯斯威利 （Bruce Willis）憑藉《終極警探》系列走紅，奠定硬漢的銀幕形象，卻在2022年宣佈因罹患失語症息影，如今更是已失去說話和閱讀的能力，也完全不記得自己曾是大明星。妻子艾瑪（Emma Heming Willis）證實，為了讓布魯斯威利得到更好的照顧，已經將他轉至專業機構居住，和家人分開。艾瑪坦言：「這是很困難的決定。」

▲布魯斯威利身體機能健康，但大腦持續退化。（圖／達志影像／美聯社）

艾瑪接受《Good Morning America》專訪，透露布魯斯威力健康狀況非常好，只是他的大腦出了點問題，「他的大腦在衰退，溝通能力也逐漸減弱。」雖然行動還是很靈活，但大腦已經逐漸無法運作。

不過艾瑪表示，仍然能感受布魯斯威利還認得家人，「我感覺他有，當他和我們在一起的時候，能感覺到他會比較興奮。」有時布魯斯威利會牽著家人的手，「我們親吻他、擁抱他，他也會回應著我們，而且很投入。」

但為了讓布魯斯威利得到更好的照顧，現在他已經沒有和家人住在一起，而是轉至更專業機構居住，由專業人員提供照顧。艾瑪坦言：「這是三年來最困難的決定，但這樣對全家人更好，尤其是兩格年幼的女兒。」