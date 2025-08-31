孫綻越愛越高調！約會曬「男友視角照」　米可白一看成果無言了

記者黃庠棻／台北報導

藝人孫綻和女星米可白在去年8月大方認愛，但在今年4月傳出因「水電費」鬧分手，不過後來小倆口在社群上同框，破除分手傳言，之後便時常會在Instagram上大方放閃。今（31）日孫綻曬出一張兩人約會的行程，偷拍一張女友的背影，沒想到成果卻讓米可白相當不滿意，可愛的互動引起熱議。





▲米可白、孫綻先前一度傳出分手，目前感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自米可白、孫綻Instagram）

孫綻與米可白戀情公開之後，越愛越高調，今（31）日曬出一張米可白在市場購買滷味的背影，只見女友認真地挑選檯面上的菜色，他則是站在背後提著滿滿的食物捕捉兩人日常的瞬間，並寫下「聚會完的固定行程」，購買美食似乎已經是小倆口的生活。

▲孫綻放閃米可白，曬男友視角照。（圖／翻攝自Instagram／solarkingsean）

對此，米可白也火速轉發了男友孫綻的限時動態，但顯然對於這一張「男友視角」背影的成果照相當不滿，寫下「我這個側臉，不給過」，同時留下許多懊惱、無奈、無言的表情符號，似乎認為自己的臉蛋被男友拍得太過圓潤，而兩人私底下的可愛日常也讓粉絲感受到滿滿的幸福。

▲孫綻放閃米可白，曬男友視角照。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）