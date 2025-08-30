黃宣訪問到一半「突被J.Sheon打到脫臼」　當場蹲下哀嚎

記者蔡琛儀／台北報導

2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節今（30日）起一連2天在北流舉行，號召金曲歌后蔡健雅、陳珊妮、夯團落日飛車以及男神許光漢，逾70組海內外潮流音樂人菁英攜手演出。J.Sheon與黃宣認識多年，這次卻是首次攜手合作，兩人因都是西部拓荒遊戲《碧血狂殺》的粉絲，因此特別以「牛仔」為主題共演。

▲▼黃宣、J.Sheon首度合作演出。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃宣笑說，兩人最近為了表演合作開會，也受到J.Sheon的刺激開始健身，爆料J.Sheon的肌肉宛如「打類固醇」，但是是音樂類固醇，「我們從晚上聊到凌晨，我發現受他的『指導』下，手臂肌肉也似乎大了0.8吋！」媒體現場拱他脫衣服秀肌肉，他還搞笑把右手伸進左邊的肩膀做出突起的形狀，假裝是自己的肌肉，相當搞笑。

而J.Sheon受訪時拍了一下黃宣肩膀，結果黃宣下一秒浮誇作勢要跌倒，直喊：「脫臼了！」笑說：「J.Sheon肌肉太大，北流的舞台地板都被他的肌肉震碎！」還笑說再給他一點時間，下次會脫。」

兩人為了這次共演舞台首唱新歌外，還互唱彼此的新歌，黃宣更打趣以「水乳交融」來形容兩人合作。問兩人會不會在台上給歌迷驚喜「脫一下」，兩人笑說：「也許哦！敬請期待我們的合作！」更預告晚上舞台會有嘉賓，黃宣笑說：「會有個驚喜『JSY』組合，別人」