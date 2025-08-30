蔡詩芸共演27歲日本鮮肉歌手　「狂秀火辣蜜大腿」王陽明也來看！

記者蔡琛儀／台北報導

2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節今（30日）起一連2天在北流舉行，號召金曲歌后蔡健雅、陳珊妮、夯團落日飛車以及男神許光漢，逾70組海內外潮流音樂人菁英攜手演出。

▲▼蔡詩芸與27歲「沖繩嘻哈鬼才」OZworld共演。（圖／讀者提供）

蔡詩芸與27歲「沖繩嘻哈鬼才」OZworld聯手饒舌開炸，蔡詩芸穿上超火辣的「琉球東瀛風高衩性感戰袍」，大秀性感蜜大腿，老公王陽明也愛相隨坐在台下欣賞。蔡詩芸説，這次服裝是請沖繩設計師打造，雖然漂亮，但頗有重量。

最近工作滿檔的蔡詩芸，坦言準備這次的表演時間有點趕，因此心情頗緊張，她還首唱新歌〈BAD MAMA〉，更帶來全新舞蹈，另外獻唱〈Dashin〉、〈想你想到壞掉〉。至於這次首次和OZworld合作，笑說彩排過程都在聊吃的，還推薦OZworld去士林夜市跟饒河夜市走走逛逛。

▲蔡詩芸今天造型相當性感。（圖／讀者提供）

今年正好是蔡詩芸與王陽明結婚10週年，她開心笑說：「應該會以紀念日為重點來慶祝，目前還沒有特別的想法，之後大家就會知道了！」昨天是七夕情人節，夫妻倆雖平常沒有特別過節的習慣，但生活上常給對方驚喜。