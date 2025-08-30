樂天女孩合照「白雪公主」被示愛　琳妲低胸在國家座堂前火辣留念

記者葉文正／台北報導

樂天女孩美國小隊結束舊金山運動家表演行程後，美國時間28日搭機五小時抵達華盛頓。甫抵當地就受到僑界熱情款待，安排在中餐館享用廣東料理，桌上有蝦仁炒飯、叉燒、烤鴨、乾炒牛河與炒豆苗等美味佳餚，讓成員們一解多日來對家鄉味的思念。

▲琳妲火辣拍照引注目。（圖／樂天桃猿）

一行人展開華盛頓一日遊，首站造訪華盛頓國家座堂。女孩們在壯麗的建築內外拍照留念，琳妲以低胸火辣的造型成為焦點。座堂園區內的花園更有「白雪公主」，彼此巧遇後互動熱絡，留下合影。讓公主都忍不住私訊女孩Instagram表達愛慕之情，直言「真是太驚喜了，今天真是當公主以來最美好的一天」，足見樂天女孩的魅力。

▲女孩們與白雪公主合照。（圖／樂天桃猿）

隨後眾人移動至華盛頓藝術博物館與自然博物館參觀。筠熹對於館藏鑽石和水晶讚嘆不已，還笑稱「這些場館都免費，太好了吧，很適合我們小資族的行程！」嘎琳則因能近距離觀賞恐龍化石而心願達成。行程最後，女孩們搭乘巴士前往白宮，不僅在附近草坪上練舞，也在白宮前合影留念，留下難得的回憶。

▲琳妲。（圖／樂天桃猿）

美國時間29日晚上，樂天女孩受邀與華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）共進晚餐，特別品嚐當地特色料理蟹肉餅。曲曲分享品嚐心得，笑說「裡面的香氣很像炒飯的鍋氣，蟹肉味道不明顯，但能吃出蔬菜拌在裡頭的感覺。」岱縈則驚喜表示口感柔軟，「原本以為會像漢堡排那樣很硬，但其實很軟，好吃！」樂天女孩也將於美國時間30日下午到華盛頓國民隊進行演出，敬請期待。