澎恰恰賣地瓜到深夜　王彩樺指出還債關鍵　「我借他的不用還」

記者葉文正／台南報導

藝人澎恰恰因欠下2.4億元巨債，努力還債中，最近他被網友發現在網路上賣地瓜，從天亮到深夜，今天王彩樺與溫昇豪、隋棠與庭庭一起到台南參加實境節目《少年偵探！誕生》時，王彩樺也指出澎恰恰還債關鍵，並表示：「跟我借的不用還。」

▲隋棠(左起)、溫昇豪與王彩樺加上庭庭今天在台南出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

王彩樺今天表示，「看到澎哥在賣地瓜直播帶貨，我很心疼，他努力賺錢，在負責這是很棒的，連直播都在做，什麼都願意接願意做，當然是很辛苦，因為不還也不行，但要把身體照顧好，之前知道他連吃飯錢都有困難，我有借他一點，沒有很多，先生朋友有幫他，贊助他十萬元，不求他還，我的幫忙也不用還，那個大姊很慈悲善良。」做善事不求回報的心令人感動。

▲王小棣導演(右)擔任總監制。（圖／記者葉文正攝）

69歲資深藝人澎恰恰欠下2.4億鉅債，近年來努力工作賺錢，去年開始在大陸抖音平台直播賣貨，也賣自己的字畫，一幅可賣到300人民幣(約1500元台幣)，近期網友發現澎恰恰還擺攤賣地瓜，從早賣到晚，十分努力工作，網友認為他很負責，值得肯定。

▲台南市長黃偉哲(中)也現身致詞。（圖／記者葉文正攝）

有網友表示真的有下單購買，口味不錯，但主要是為了支持澎恰恰，有人則說前幾天才划到，當時還想說「怎麼長這麼像」，也有人認為欠債還錢天經地義，債主拿不回錢更無奈。不過不少人仍持正面態度，認為他願放下身段努力拚還債，但也對他的近況感到唏噓，希望他能還清債務，回歸正常生活。