夢多「用行動愛台灣」辦夢想盃！驚見NBA最美日本女記者參賽

記者許逸群／台北報導

日籍藝人夢多創立台灣最大規模綜合力量賽事《2025 AROAK DREAM CUP 夢想盃力量大賽》開跑，他今（30日）感性表示：「我一開始一直在想，因為我愛台灣、謝謝台灣，可是我不想嘴巴說說愛台灣，沒屁用。所以我用行動，透過這個活動、熱情來謝謝台灣。」

▲▼ 藝人夢多創辦「2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽」。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆夢想盃眾星雲集，集結來自世界各地的頂尖選手與人氣明星，包括肌肉男神賀少俠、西班牙雕像型男佩德羅、南非混血選手肯納，還有NBA日本美女記者宮河麻耶，挑戰最受矚目的「體能王」障礙賽，更有多位知名健身網紅與專業級選手也將輪番登場，共同角逐高額賽事獎金。

▲眾多「型男」好友力挺夢多參賽。（圖／記者黃克翔攝）

宮河麻耶一上台就用中文自我介紹，並靦腆地說：「我很緊張，我想說中文，但中文不太好。」她隨即透過翻譯表示，從19歲起健身已15年，很高興能透過健身與各地交流。至於本屆賽事還有哪些名人參賽？夢多表示，沒有刻意邀約，希望大家是真心想參加，隨後開玩笑地說：「不要為了效果找杜力！」

▲被譽為「NBA最美日本記者」的宮河麻耶來台參賽 。（圖／記者黃克翔攝）

夢多說：「夢想盃的目標，就是讓台灣成為亞洲健身運動的重要據點，讓運動成為一種生活態度，而不只是比賽。」他坦言賽事越做越大，整個團隊都非常辛苦，也期望將賽事拓展到國際，還搞笑地自嘲：「不過要看我存款還有多少錢！」

現場參賽者眾多、場面盛大，夢多感性地說：「謝謝你們喜歡運動。其實，像現在他們比賽，努力的畫面讓人非常感動。不管是誰、不管什麼身分，我謝謝你們。」不過，礙於身分關係，夢多自己則未參賽，他打趣地說：「因為我自己主辦單位不能參加，輸會被罵、贏也被罵。」

▲2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽。（圖／記者黃克翔攝）