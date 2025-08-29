《大嘻哈》男星分手還想關注對方　曝8年前失戀經驗

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手龔敬文從《大嘻哈時代》嶄露頭角，加入節目前其實一度因收入不穩轉向正職，過著蠟燭兩頭燒的生活。他在推出專輯《甲洨斯丁》，展現旋律與演唱的多元能量，成為音樂祭新寵，今年7月更啟動「音樂全面覺醒」計劃，先以〈欸我發覺我好愛你喔〉打頭陣，最近帶來失落卻成長的新作〈一個人睡覺〉。

▲龔敬文推出歌曲〈一個人睡覺〉。（圖／索尼提供）

這首歌誕生於他八年前的失戀經驗，寫下分開後仍忍不住關注對方的傻氣心情，誠實卻真切，觸動許多失戀者的共鳴。隨著時間推移，他又替歌曲加入饒唱段落，像是大人對年少自己的溫柔提醒，幽默中帶點自省，讓情感更具層次。

歌曲原始版本是深夜木吉他民謠小品，正式版本則在好友Sōryo操刀下，將民謠基底疊加流行饒舌能量，讓歌曲更具律動與嘻哈靈魂。民謠的真摯與節奏的搖擺並行，貼合KUNG近年探索的音樂風格。

〈一個人睡覺〉進一步展現「覺醒時刻」，歌詞像朋友間最真實的對話，也像對自己心裡的傾聽，把自嘲、心酸到灑脫的矛盾化為音符，唱成貼近的陪伴。他表示，希望用這首歌幫聽眾找到自我釋放的出口，把孤單轉化為療癒與力量。