金莎「私下對話截圖」曝光！熱戀小19歲男星：你就是被宇宙選中的人

44歲大陸女星金莎因與林俊傑合唱《被風吹過的夏天》而在台灣走紅，近年因參加《乘風破浪的姐姐》再度翻紅。她於2023年大方認愛小19歲的男星孫丞瀟，今（29日）適逢七夕情人節，她一早就大方放閃，直接曬出與男友的私密對話紀錄，兩人充滿奇幻想像的「外星人式對話」，讓網友們直呼：「太甜了！」

▲金莎和孫丞瀟在2023年公開戀情。（圖／翻攝自微博／金莎）



金莎今日在微博發文，寫下：「兩位星際種子的聊天 #七夕快樂#」，並附上多張與男友孫丞瀟的聊天截圖。對話中，金莎先是跟男友說：「醒來啦醒來啦，我夢見我身上長了個月亮」，孫丞瀟則浪漫回應：「你就是被宇宙選中的人」，兩人一來一往，聊著粉紫色的月亮，互動相當可愛。

除了夢境分享，兩人更在對話中互訴情意。孫丞瀟寫下「海上升月是天上月，眼前人是心上人」的詩句告白，金莎也甜蜜回應：「過去的七夕也很浪漫，我們手牽手好好走，步履不停走著愛的花路。」高調的放閃方式，閃瞎大批網友。

▲金莎七夕公開和孫丞瀟私下對話截圖。（圖／翻攝自微博／金莎）

金莎與孫丞瀟的戀情因年齡差距，一度引發外界熱議，但兩人感情穩定，更曾一同登上戀愛實境節目，展現私下相處的甜蜜模樣。這次在七夕情人節，透過分享這段充滿童趣與愛意的「星際對話」，再次向外界證明了他們之間不受年齡限制的浪漫與默契。