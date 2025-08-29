桃園電影得獎名單出爐！楊貴媚連莊「三冠王滿貫」

記者許逸群／桃園報導

2025桃園電影獎今（29日）舉行頒獎典禮，來自香港的紀錄片《日泰小食》抱走最佳影片大獎，馬來西亞電影《虎紋少女》與台灣影片《囚犬》、《優雅的相遇》分別各自獲得兩項大獎。以《小雁與吳愛麗》連續得到金馬獎、台北電影獎肯定的楊貴媚，則是拿下最佳女配角，完成三冠王大滿貫的輝煌成就。

▲2025桃園電影獎頒獎典禮。（圖／桃園電影獎提供）

女星楊貴媚以《小雁與吳愛麗》奪下最佳女配角獎，達成金馬獎、台北電影獎「三冠王」大滿貫，同時也意外完成連續兩年獲得桃園電影獎「另類」連莊！楊貴媚表示，很高興「繞了一圈」再度於桃園電影節獲獎，「去年在這裡《春行》，今年又在這拿獎。」

桃園電影獎頒獎典禮今年首度正式面向國際徵件，來自香港的小成本紀錄片《日泰小食》獲得最佳影片，長時間蹲點離島小店拍攝當地人日常生活；馬來西亞電影《虎紋少女》將青少女面對初經來潮、發育變化的不安，成功以奇幻手法轉化成恐怖氛圍，獲得最佳導演獎與最佳女演員獎，成為本屆最大贏家。

▲台灣影片《囚犬》導演顏皓軒。（圖／桃園電影獎提供）

台灣本地代表隊表現同樣突出，短片《囚犬》生猛有力勾勒偏鄉青少年成長困境，獲得最佳男演員獎與最佳編劇；導演張作驥新作《優雅的相遇》拿下評審團特別獎、未來之星獎。馬志翔在《獵人兄弟》中亦正亦邪的演出，獲得最佳男配角獎。

▲《優雅的相遇》獲得兩項大獎。（圖／桃園電影獎提供）

今年是桃園電影獎更名後的首度亮相（原名「台灣獎」），由國際知名設計大師蕭青陽操刀的全新電影繆思女神獎座，同樣是初次登場。桃園市政府市長張善政專程到場致意，重量級頒獎人陣容更是星光熠熠，除了本屆得獎人楊貴媚、馬志翔，還有入圍作品《五花肉》導演隋淑芬、男女主角庹宗華與桃影宣傳大使小薰（黃瀞怡），以及金獎導演林書宇、金馬男星徐詣帆，加上初選、複選、決選三輪評審團成員：陳玉勳、瞿友寧、陳潔瑤、張士達、張硯拓、翁煌德等人。

▲來自香港的紀錄片《日泰小食》抱走最佳影片大獎。（圖／桃園電影獎提供）