莎賓娜闖鬧鬼豪宅拍MV！鬼月玉米田跳鋼管舞　10首歌限制級：不是給保守的人

記者蕭采薇／綜合報導

美國新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）今年首度入圍葛萊美便風光拿下「最佳流行演唱專輯」與「最佳流行演出」兩項大獎後，29日再推出備受矚目的全新專輯《Man’s Best Friend》，莎賓娜這次不僅在歌曲中大膽挑戰18禁話題，並潛入鬧鬼的房子，更在玉米田中辣跳鋼管舞。

▲莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）玉米田辣跳鋼管舞。（圖／ 翻攝自YouTube）

在《Tears》MV 開頭，莎賓娜在荒郊野外經歷了一場車禍，男伴倒在車內，而身穿一襲水藍色套裝和白色高跟鞋的她在庭院中醒來後，走進了一棟陰森的房子內。劇情中陸續出現了各種邪惡角色，以及留有紅色長指甲的小手的走廊和充滿鏡子的房間。

中間莎賓娜更身穿性感內衣在玉米田辣跳鋼管舞，劇情最後她被踢出屋子，竟發現一起來的男伴還活著，她便直接朝他扔擲高跟鞋將對方殺了，並搞笑說道：「每一支 MV 都得有一個人死掉，他也是個不錯的男伴，但我們必須要給觀眾他們想看的！」整支音樂錄影帶充滿莎賓娜式無厘頭惡趣味，讓人目不轉睛。

▲莎賓娜卡本特。（圖／環球提供）

莎賓娜不僅 MV 充滿個人特色，她在時常在歌曲中加入她獨到的幽默感與成人限定歌詞，在這次的全新專輯《Man’s Best Friend》12 首歌曲中，就有 10 首歌標示為限制級內容，莎賓娜在近期專訪中表示：「這張專輯不是為那些過於保守的人準備的，不過我也認為，即使是那些過於保守的人，在獨自聆聽這張專輯時，也能從中找到一些讓他們會心一笑的東西。」

▲莎賓娜在歌曲中大膽挑戰18禁話題。（圖／翻攝自YouTube）

她形容這次的創作靈感信手拈來，且是在零壓力的狀況下製作出來，「專輯是為心碎舉辦的一場盛大派對，也是對失望的慶祝！它就像是當一切分崩離析時，你嘲笑著自己和你曾做過的那些糟糕的選擇。」諷刺地道盡 25 歲年輕人的心聲，莎賓娜最新專輯《Man’s Best Friend》數位平台已經上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。

▲莎賓娜《Tears》MV陸續出現了各種邪惡角色。（圖／翻攝自YouTube）