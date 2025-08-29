SJ唱大巨蛋威力太強！「卡友先買」2分鐘賣光光　最後搶票明天還有

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior於11月15、16日連續兩天將在臺北大巨蛋開唱，演唱會在28日起已經第一階段售票，擁有Weverse會員的粉絲順利搶購，湧入逾3萬人買票，而29日稍早13點開放「Cube卡友優先購」，票券在2分鐘內秒殺。

▲Super Junior即將唱臺北大巨蛋採三階段搶購。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）



Super Junior臺北大巨蛋演唱會門票採三階段搶購，28日先開放擁有Weverse會員的粉絲購票，主辦單位遠雄創藝重視粉絲權益，兩天演唱會為會員全開，「逾3萬名Weverse會員湧入網站搶購」。

▲SJ唱大巨蛋威力太強，「卡友先買」2分鐘內賣光光。（圖／翻攝自拓元售票網站）



而國泰世華銀行為本次演唱會贊助商，持有Cube卡的卡友享有優先購福利，29日13點起可在拓元售票網站搶購，《ETtoday》記者實測在2分鐘內點進去網站顯示「已售完」，再次證明SJ威力強大。

若粉絲還沒搶到票，得把握最後階段的30日13點正式在拓元售票開賣，呼籲消費者注意自身權益，切勿購買來歷不明的票券。