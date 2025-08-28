米其林名廚「不倫廣末涼子」形象大跌！餐廳開2年爆停業…現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子2023年6月被爆不倫戀，出軌當時已婚的米其林名廚鳥羽周作，隨後閃電離婚13年丈夫Candle Jun、離開了經紀公司獨立門戶，現在因患有雙極性情感障礙（躁鬱症），目前全面停工。而鳥羽周作因不倫醜聞離婚，原本的高人氣一夕重挫，現在更傳出新開設的餐廳要閉店停業。

▲米其林名廚「不倫廣末涼子」形象大跌，新餐廳傳出停業消息。（圖／翻攝自X）

據《女性自身》報導，鳥羽周作原本是人氣名廚，不倫緋聞爆發時，餐廳依舊充滿排隊人潮，更挑戰在長野縣小谷村開設古民家餐廳「NAGANO」，自2023年7月1日開幕以來，營業至今兩年多，如今確定將於9月關閉停業。有記者透露，他的餐廳開幕初期有粉絲造訪，但來客數逐漸停滯不前，如今3年管理合約期滿，他的公司8月向村公所提出撤出申請，決定不會再更新合約。

演藝圈人士透露，鳥羽周作2年前在「NAGANO」餐廳開幕時，向前來造訪的媒體記者抱怨廣末涼子的前夫JUNE，質疑是男方向《週刊文春》洩漏與廣末涼子之間的「愛的交換日記」，更痛罵道「那種傢伙最好被抹殺掉。我這邊還比較純愛、比較正常不是嗎？」而他在人氣巔峰時是電視節目常客，在自己的YouTube頻道上傳的影片，播放次數超過百萬也是家常便飯，但爆發不倫醜聞後，上媒體的次數減少，YT影片的觀看數大幅下滑。

雖然日媒2024年曾爆料鳥羽周作與廣末涼子會結婚，但至今雙方感情沒有更進一步，廣末涼子4月爆發高速公路追撞意外，現在停工休養。鳥羽周作目前搬新家，離廣末涼子住處車程僅10分鐘，知情人士透露兩人仍持續交往，雖然因不倫醜聞辭去公司「Sio」社長一職，長野縣的餐廳也傳出關閉，但也有監製知名蕎麥麵連鎖店菜單的新工作，持續賣力工作，被媒體推測是為了要支持休養中的廣末涼子。