《魅惑》劇組爆垃圾全丟森林「驚見金宣虎應援杯套」！　網痛批無腦

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《魅惑》近日深陷「拍攝現場垃圾亂丟」爭議。該劇由秀智與金宣虎主演，本該備受期待，卻因拍攝後在濟州自然森林留下大量垃圾，連粉絲應援咖啡車的杯套都被丟在那，甚至還有疑似瓦斯罐都被棄置，畫面曝光後迅速在社群引發公憤。

▲《魅惑》劇組爆將垃圾丟在山林。（圖／翻攝自Instagram／6seek）



一名網友日前上傳影片，指在濟州自然森林看見疑似劇組遺留的垃圾，包含印有主演肖像的咖啡杯套，他無奈寫道：「粉絲都知道嗎？應援演員的杯套最後被丟在森林裡，真的無話可說。」從影片看來，更有網友指出疑似有瓦斯罐，且還有其他雜物並置，引發對安全與環境保護的疑慮，網友也依杯套圖樣，指認該地為《魅惑》拍攝現場。

南韓網友在社群怒批「偏偏杯套上有演員臉，這下賴不掉了，現場證據確鑿」、「都市裡這樣都會被罵，竟然還敢在自然森林留下垃圾，真的是沒腦子」、「瓦斯罐是真的？太離譜了吧」、「拍攝完不收拾？這是最基本的吧？」、「這種行為應該罰款、甚至刑事處罰，不然永遠不會改」、「森林幾乎都是保護區，瓦斯罐出現就代表有生火，萬一引發山火怎麼辦？」、「粉絲花錢送咖啡車，結果杯套被拍到丟在垃圾堆，演員臉都被拖下水」、「製作組連最基本的常識都沒有，這劇不看了」。

事實上，《魅惑》以1935年京城為背景，講述畫家尹以浩（金宣虎 飾）受託為神祕女子宋貞華（秀智 飾）畫肖像，過程中逐步接近她的祕密。由《觀相大師：滅王風暴》、《金權性內幕》、《緊急迫降》導演韓在林執導。爭議持續延燒之際，外界也關注製作組是否將正式回應與提出改善作法。