素還真基隆港「拿護照登郵輪」　霹靂布袋戲超狂Coser身份大有來頭

記者黃庠棻／基隆報導

台灣知名的IP、品牌《霹靂布袋戲》由「人間國寶」布袋戲偶操偶師黃俊雄之子黃強華和黃文擇兄弟共同創辦，開創至今已有37年歷史，近期積極開拓市場，帶著戲偶、COSER、歌手一同登上麗星郵輪，所有的角色所到之處皆掀起陣陣歡呼。

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

由操偶師舉著《霹靂布袋戲》知名角色素還真、一頁書、亂世狂刀一同出現在基隆港登船，工作人員甚至特地製作了人偶的「護照」，在現場出現了人偶拿出護照登船的可愛畫面，現場旅客也紛紛上前拍照記錄下這難得的一幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

《霹靂布袋戲》副總黃文姬積極將布袋戲文化結合年輕人喜愛的COSPLAY次文化，加上布袋戲偶表演，將這個台灣傳統戲曲開拓出更廣的發展，近期更與麗星郵輪合作，在船上大廳結合音響、投影幕、戲偶、COSER、歌手一同做出長達45分鐘的迷你型表演。

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

黃文姬在接受訪問時談及與郵輪的合作，笑說自己在文化、文創這塊的理念與麗星有很大的相似度，坦言「希望呈現台灣文物不一樣的地方，把布袋戲拉向郵輪，可以跟許多旅客做交流」，更發現暑假期間有許多三代同堂的家族一同旅遊，觀眾裡的爺爺會跟孫子講述布袋戲的歷史，讓她看了相當感動。

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

其中，打扮成素還真角色上傳的COSER丁弼，其實是霹靂資深操偶師的兒子，爸媽都在霹靂裡面工作，他從在母親肚子裡就接觸布袋戲文化，從小耳濡目染，也喜歡上了這個台灣傳統藝文活動，在幼稚園的時候父母就準備了一套電影《聖石傳說》的造型讓他穿上，笑說「應該就是那個時候接觸COSPLAY的吧」。

▲霹靂布袋戲素還真Coser丁弼。（圖／翻攝自Instagram／ding_bibi）

而丁弼在國高中時期加深認識了COSPLAY這個文化，但他坦言「自己就只喜歡扮演布袋戲的角色」，如同副總黃文姬所說，霹靂的COSER第一具備條件就是「熱忱」，他大學畢業以後，目前正職繼承父業，也是一位年輕的操偶師，一旦有活動他就會化身「素還真」本人，穿梭在霹靂的活動當中。

▲霹靂布袋戲素還真Coser丁弼。（圖／翻攝自Instagram／ding_bibi）

不僅如此，丁弼因為從小接觸了扮演布袋戲角色的關係，現在對於化妝相當上手，從底妝到戴假髮都親自來，他坦言上妝時間要花1小時，卸妝至少也要花半小時到1小時之間，除此之外他還必須克服炎熱的天氣，在大太陽底下穿著至少三層的戲服，直呼「現在可以練就汗水從臉上滴下來，妝卻不會花。」