「樂天女孩」前進美國！　自備台灣泡麵有機會見到大谷

記者葉文正／台北報導

「樂天女孩」八位成員包括隊長曲曲、特級副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂，26日正式啟程前往美國，將自西岸出發一路巡演至東岸，創下台灣啦啦隊參與美國職棒最多場次的紀錄。出發前，筠熹難掩心情直呼：「真的超興奮！」曲曲則坦言，「整晚都沒睡，想到要搭十幾個小時的飛機，腦中還在不停準備。」

▲樂天女孩們前往美國。（圖／樂天桃猿）

而這次雖然沒有去道奇球場，但因為賽程的關係，還是有機會見到大谷翔平，也將前進匹茲堡海盜隊主場，女孩們也期待能看到海盜對台灣好手鄭宗哲的身影。

▲樂天女孩穿上特製球衣前往美國。（圖／樂天桃猿）

在行前準備上，女孩們也各有小巧思。穎樂分享過去曾到美國表演，特別推薦必吃當地人氣漢堡店「In-and-Out」；琳妲與筠熹則搞笑表示，已經帶好台灣泡麵，「主要是那邊東西比較貴」，身為小資女的兩人笑說這樣最能省錢。

這次美國行「台灣日」的亮點，筠熹強調，台灣獨特的應援文化本身就是最吸睛的亮點，「這次就好好把台灣的應援文化帶到國際上，讓更多人看見！」更幽默補充：「筋骨軟的部分我們沒問題。」筠熹也笑回：「看要劈腿什麼都沒問題！」展現滿滿自信與活力。

首站將在運動家隊主場登場，之後一路向東巡演，女孩們笑稱像是「應援闖關之旅」。被問到進球場最想做的事，曲曲說：「第一次參訪球場，很想看看球衣。」小紫則已經摩拳擦掌，「準備好信用卡要去買球衣！」展現滿滿購物熱情。

面對美國球場比台灣規模大上許多，是否會感到緊張？曲曲表示：「很期待，踏上那個 moment 才會知道心情，很期待出發！能親身體驗美國棒球文化，真的很興奮。」樂天女孩們即將把最熱情的台灣應援，帶到美國職棒的舞台，勢必成為矚目焦點。