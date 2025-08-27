泰勒絲男友自家後院求婚！7月就準備好戒指　準公公笑曝細節：她等不及了

記者蕭采薇／綜合報導

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球巨星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）宣布好消息，開心寫下：「你的英文老師和體育老師要結婚了！」全球歌迷也會她終於找到人生的另一半開心。崔維斯的父親也在訪問中透露，兒子大約是在兩週前求婚的。

▲泰勒絲宣布與美式足球巨星男友崔維斯凱爾西要結婚了！ （圖／翻攝IG）

崔維斯凱爾西的父親艾德凱爾斯 (Ed Kelce)，接受《克利夫蘭新聞5台》 訪問時透露：「崔維斯大概是在兩週前求婚的，他本來是計畫這週，想弄一個更盛大、更特別的儀式，但她（指泰勒絲）感覺有點等不及了。」所以艾德慫恿兒子，「我跟他說，就算是路邊都可以，只要你單膝下跪，那就是最特別的。」

艾德透露，其實崔維斯好幾個月前就有求婚的打算，7月時就準備好求婚戒，也提前向泰勒絲告知並徵求同意，非常尊重另一半的家人。而最後崔維斯選在他位於密蘇里州利斯薩米特家中的花園裡求婚。至於為何晚了兩週才公開，艾德說：「我問過崔維斯何時要公開，她說，一切聽泰勒絲的。」

▲崔維斯求婚的地點，就在位於密蘇里州利斯薩米特家中的花園。（圖／翻攝IG）

艾德也稱讚泰勒絲，雖然是天后但親切又善良，第一次見到男友家人時，泰勒絲還主動收拾了包廂裡的空瓶和垃圾，讓艾德打破了對藝人的刻板印象。他也透露，泰勒絲和崔維斯彼此瘋狂相愛，感情深厚，「看他們如膠似漆的模樣，我也非常幸福。」