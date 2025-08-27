「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

記者孟育民／台北報導

哈哈台主持人蓋瑞過去當的是4個月的陸軍，但因嚴重潔癖造成肛門膿瘍，新訓一個月後就住院開刀，因醫囑不能搬重物，後面的3個月沒參加訓練，造成其他阿兵哥眼紅不舒服，因此他決定上台視首部軍旅實境節目《九條好漢在一班》接受嚴格訓練，除了彌補遺憾外，也想擺脫「爽兵」標籤，證明給當時的同袍看，「我辦得到！」

▲蓋瑞再度入伍，想證明自己可以通過考驗。（圖／台視提供）

蓋瑞有著嚴重潔癖，當兵時因上廁所因清潔過度用力造成肛門膿瘍開刀，當時醫生叮嚀不能搬重物，且每天要坐浴6次，因此他從大通鋪被轉到個人房，很多人以為很爽，但其實日子很苦悶，「第一周沒有手機，沒有書，什麼都不能做，三餐有打飯班把餐點送到房間，很像坐牢。」第二周他學聰明了，帶了幾本書，生活才沒那麼枯燥。

蓋瑞當時不用操練，但坐息跟著部隊一起，同梯只有在部隊放手機時才會看到他，難免有人眼紅，覺得他為何不用操練，寫匿名小卡投訴他，「不過我同班的鄰兵都很照顧我，有跟弟兄解釋我的狀況，班長也很清楚，不會把壓力給到我。」

▲蓋瑞過去因為肛門膿瘍開刀，無法操課。（圖／台視提供）

此次蓋瑞在《九條好漢在一班》接受一個月的新訓，接受比實際當兵還精實的訓練，讓他直呼「太累了，比街訪還累。」尤其是揹著槍跑500障礙，根本就是重訓加有氧的結合，跑完都快吐了，「這是最容易卡關的一關，尤其是爬桿，平常如果沒有重訓會很吃力，難怪以前當兵漢草(身材)會好。」蓋瑞經過一個月操練，最大收獲是體脂從15降到10。

▲蓋瑞體脂從15降到10。（圖／台視提供）

蓋瑞是YouTuber，第一次參加電視節目錄製他很不習慣，「因為角色切換不同，在哈哈台是創作者，幕前幕後工作都要做，拍攝時要思考腳本和剪接節節奏，也要幫忙拿機器，一開始我還想著下個機位要如何擺，後來才想這不是我的工作，變成被服務的人，有點不好意思。」

蓋瑞決定從事影像創作工作時，怕家人擔心他的生計，並沒有跟家人說，雖然前期很辛苦，只能跟朋友合租小套房，但生性樂觀的他覺得自己一路上算幸運，享受每一份工作，「曾經有個算命老師說，我28歲前做什麼都會失敗。」

今年9月要滿28歲的他告訴自己，「我只要認真做就好，每一份工作的經驗都是養份，會成就更好的自己。」慢慢的他也做出成績，哈哈台的訂閱突破百萬，「有一天我爸跟我說，我同事好像認識你，我才告訴他們我有在做影片，讓他們知道我已經長大了，家人才放心。」