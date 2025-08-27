孫安佐爆「赴泰找偽娘約會」！自比鬼滅音柱要3老婆 現任女友不忍了

▲孫安佐曾多次上演只穿一件內褲在街頭閒晃的走鐘行徑。（讀者提供）



J小姐隱忍一年多來的結果，換來的是孫安佐的更肆無忌憚，想劈腿女生之外，最讓她爆炸的行徑，是孫安佐接連在泰國和台灣找第三性（偽娘）約會，「他去泰國，在夜店遇到裝假奶的變性男，不顧朋友的勸阻，把對方帶走。」孫安佐身邊的朋友都知道有J小姐這位女友的存在，當下還勸他不要這樣，事後回到台灣，J小姐才在朋友對孫的訕笑下得知此事。

不僅在國外，Ｊ小姐更在孫安佐的手機發現，他在台灣也習性不改找偽娘約會，而且「對我都會冷暴力，全家要我乖乖聽話，狄鶯想要孫子，說如果生了就要把台北北投的房子給他。」

除此，孫安佐還曾在跟友人聚會時外叫傳播妹，被J小姐抓包他當下牽女生的照片，甚至一直幻想某知名女網紅是他老婆，不斷騷擾對方，還跟J小姐說他自己是漫畫人物「宇髓天元」，可以有三個老婆，要她當第二個，甚至連喝醉時都會哭著叫阿乃跟該名女網紅的名字。

