蔡淑臻見6歲童星先開口道歉「我不是親切媽媽」　《左撇子女孩》釜山再傳捷報

台灣電影《左撇子女孩》在國際影展屢獲佳績，不僅是今年坎城影展唯一台灣代表，繼多倫多影展後，26日再傳捷報，入圍釜山影展主競賽單元。蔡淑臻在片中飾演一名被生活壓得喘不過氣的單親媽媽，她第一次見面就跟葉子綺道歉：「抱歉，我不會是一個很親切的媽媽 。」

▲蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（圖／光年映畫提供）

入圍釜山影展，導演鄒時擎聞訊表示：「這對我和整個團隊來說都是莫大的榮耀。《左撇子女孩》是我二十多年來的心血與生命經驗的凝聚，能在國際舞台上讓更多人看見台灣的故事與情感，我感到非常欣慰。感謝一路上所有支持與協助我們的人，這份肯定屬於每一位參與其中的夥伴。」

《左撇子女孩》以好萊塢獨立製片規格，講述從台灣夜市為起點的輕鬆喜劇。葉子綺（Nina）飾演的「左撇子」女孩因為外公過時的觀念，認為左撇子有違常理，「用左手就是幫惡魔做事」，讓女孩因此展開了一場與生命辯證的冒險。葉子綺在片中自然流暢的應對飾演母親的蔡淑臻以及姊姊馬士媛，行雲流水的演技，讓國際影評都大為驚嘆。

▲葉子綺說拍攝偷竊戲讓她心裡壓力很大，畢竟現實生活沒發生過。（圖／光年映畫提供）

現年9歲的葉子綺拍攝時只有6歲，但她演出經驗已經非常豐富，不僅有多部廣告的經驗，更參演電影《罪後真相》、《鬼才之道》、《夏日的檸檬草》等。《左撇子女孩》是她首度擔綱主演的作品，她也透露，因為導演希望她消化劇本腳本後，用自己的方式去陳述台詞，所以她基本上沒有背台詞，她也自在表示：「現場全看導演、演員們互相碰撞，找到最好的表演方式。」

電影有過半的場景在夜市拍攝，現場並沒有場控安排，因此流動的客人多為真實路人。還會有民眾來跟飾演麵攤老闆的蔡淑臻買麵，她也真的做了幾碗給客人。導演認為真實的成陳設能幫助演員更進入角色的狀態，就連葉子綺都是天生的左撇子，6歲前因家中長輩要求而改成右手慣用。

▲葉子綺拍攝時僅有6歲。（圖／光年映畫提供）

為了更貼近角色，她特別在拍攝期間重新練習以左手吃飯、畫畫、拿東西，慢慢找回原本的習慣。她也分享，自己和角色「宜靜」有些相似之處，例如會為家人著想而選擇遷就，這讓她在詮釋角色時更能感同身受。拍完《左撇子女孩》後，她也不再被強迫只能用右手，而逐漸養成雙手並用的習慣。

葉子綺在片中甚至還要與動物演員「狐檬」互動，雖然事前有在狐檬的獸醫師主人陪伴下餵食狐檬建立熟悉感，但她透露：「因為狐獴不太認人很難培養默契，所以在拍跟狐檬的戲都要耐心等待才能抓到好的鏡頭」。此外，她也童言童語的分享：「偷東西的鏡頭也讓我學習快速且安靜的拿東西放入包包裡，因為我從來沒有偷過東西所以我很緊張。

」

▲葉子綺在沒有台詞的情況下按照腳本概念演出，表現相當精彩。（圖／光年映畫提供）

戲外未育的蔡淑臻一向以爽朗形象聞名，但因為這次在片中飾演一名被生活壓得喘不過氣的單親媽媽，她第一次見面就跟葉子綺道歉：「抱歉，我不會是一個很親切的媽媽 ，但Nina的母親馬上告訴我：『請放心，我已經跟她說了，她理解這是拍戲。』」讓她還沒開始演就感受到Nina的專業。

▲葉子綺（右）與黃鐙輝等資深演員對戲也非常流暢自在。（圖／光年映畫提供）

拍攝過程中為了呈現角色間親密但疏離的狀態，蔡淑臻也避免跟Nina過於親近，直到今年5月電影至坎城影展舉行世界首映時，「母女」才破冰變熟。蔡淑臻在坎城還下廚給Nina和馬士媛吃，宛如還在戲裡般的家人生活，美味程度讓Nina至今仍喊著：「每天都是快樂小狗，很開心很期待見到她們，還可以一起吃早餐跟晚餐，淑臻媽媽有煮飯給我們吃，是我在坎城印象最深刻的一餐！」《左撇子女孩》台灣定檔10月31日搶先全亞洲上映。