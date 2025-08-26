曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

記者孟育民／台北報導

全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，日前播出挑戰高難度「五百障礙超越訓練」，操課教官指出課程極耗體能且高風險，星兵們幾乎全員順利過關，然而曾子余每關表現不理想，放福利回到營站後，曾子余因表現不佳淚崩，向陶晶瑩傾訴心情，曾子余總是用笑容掩飾脆弱，但回憶過往仍忍不住流下男兒淚，陶晶瑩以自身經驗鼓勵他：「這些都是成長的必修課。」，現場充滿真摯情誼與溫暖支持。





▲▼曾子余鏡頭前痛哭 。（圖／翻攝自LINE TV）

陶晶瑩問曾子余「你擅長什麼？」不料卻戳中對方傷心處，他當場盈眶說：「我好像沒有什麼東西特別好，我其實有認真想過這一題，我現在年紀也不小了，我有想過為什麼我個性會這樣。」他坦言對自己比較沒自信，因此回推到家庭生活的影響，認為可能媽媽從小對他比較嚴謹，時常擔心做錯事。

曾子余罕見在鏡頭前痛哭說：「我覺得好像自己很爛，我有時候想，覺得我好像沒有目標，長大之後就會想著，我媽媽很辛苦，希望讓她比較好。」

▲曾子余談到媽媽落淚。（圖／翻攝自LINE TV）

他也坦言現在跟媽媽關係沒有很好，雙方講話總是互相傷害，他也對此感到自責，沒能成為媽媽驕傲的兒子，「她（媽媽）一直覺得對不起我，她看著我這一路，我有些缺點或是沒自信，她就覺得是她造成的，可是我不想讓她有這種感覺，我想做到人們眼中的好，當我做不到的時候就會就得自己很差。」罕見說出心裡話，讓為人母的陶晶瑩跟著落淚。





▲▼曾子余坦承跟媽媽距離變遠 。（圖／翻攝自LINE TV）

