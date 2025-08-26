病危臥床2個月「前妻冷血幫保險」　韓諧星隱忍10年…辛酸原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

南韓諧星金炳萬2023年結束第一段婚姻，並且將於今年9月再婚，近日上節目受訪，罕見揭露與前妻一段痛苦的婚姻內幕，更驚爆自己在2017年因意外導致脊椎骨折、面臨癱瘓危機時，前妻不僅不聞不問，竟還為他投保了人壽保險，讓他心寒直言：「如果我死了，她就能賺很多錢。」

▲金炳萬。（圖／翻攝自YouTube／채널A WORLD）



金炳萬在節目《朝鮮的戀人們》中坦言，第一段婚姻可以說是他的失敗，透露兩人婚姻期間因金錢問題爭執不斷，前妻不僅刷爆他額度高達3000萬韓元（約新台幣73萬元）的信用卡，還每月從他戶頭提領大量現金，讓他一度瀕臨破產，連離婚訴訟的律師都忍不住問：「你就賺這麼點錢嗎？錢都去哪了？」

最讓金炳萬感到心寒的，是2017年那場幾乎改變他人生的意外。當時他因高空跳傘事故導致脊椎骨折，在美國的醫院臥床整整兩個月，面臨可能終身癱瘓的危急狀況。他回憶道：「通常身為妻子應該會來探望，但她卻沒有來。但是前妻卻為我投保了人壽保險。如果我死了，她就能賺很多錢。」前妻冷血的舉動，成為他心中無法抹滅的傷痕。

被問及為何能隱忍多年？金炳萬表示，自己考了8次才當上諧星，好不容易走紅，當下深怕離婚醜聞會成為絆腳石，毀掉辛苦建立的事業，「害怕從辛苦爬上的懸崖上掉下來。」因此，他長年只能在節目上強顏歡笑。

金炳萬表示，自己最終忍無可忍，下定決心就算失去事業也要離婚，在經歷了長達3年的離婚訴訟後，才終於在2023年正式恢單。他感慨地說：「不然我真的會死。」如今他勇敢說出這段過往，也讓外界看見了他在鏡頭外，長年承受的巨大壓力與痛苦。