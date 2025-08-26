蹦闆遭疑割韭菜「二手精品賣比官網貴」！　親上火線反擊：買不起又要嘴

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，日前還斥資1.4開全新旗艦店，白手起家財力驚人。不料，有網友指控他賣的LV包款（Félicie Pochette）官網售價5萬2千元，他賣二手價反而要5萬4千元，痛批：「賺錢方式是騙自家粉絲不知道怎麼用Google 嗎？」對此，蹦闆也做出回應了。

▲蹦闆遭批「二手精品」價格賣官網貴。（圖／翻攝自蹦闆臉書、LV官網）

蹦闆在直播中展示LV包，並豪氣地說：「這個新品價要8萬多塊，二手價給你們5萬4！」不料，事後卻有網友拿出官網價格質疑他「賣貴了」。對此，他親上火線回應，直接曬出momo的價格，明顯可見促銷價6萬8千元，更強調自己商品是全新的，「精品本來就是代購業者賺取差價，有些是商品容易缺貨，有些是商品熱賣，就有溢價的空間，直播本來就會去參考其他人的販售價，表示我賣的價格很甜，喔，不對，蹦闆不能賺錢？」

▲蹦闆在直播中賣包引起討論。（圖／翻攝自蹦闆臉書）

蹦闆解釋：「過去的代購賺的是國內外的價差，但隨著精品全球統一價的政策，其實現在的代購賺的偏向是服務，1.專櫃容易缺貨的款式2.需要配貨的款式，我們會先囤著顧客有現貨購買。」對於網友的不理性留言，他更怒開炮，「可悲的不買精品或買不起的，然後買不起又要嘴我們代購賺錢的業者。你以為你們自己想買就買得到！」

▲蹦闆親上火線回應。（圖／翻攝自蹦闆IG）

蹦闆強調，直播上賣的是全新的，認為二手精品並不是一定要賣比較便宜，「說到8萬多，是這款市場上有人高價販售，而我的售價就像二手價格的感覺，僅此而我是銷售人員，我當然會講對引起觀眾有興趣數字。」