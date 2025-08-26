百萬YTR小吳飛巴黎「行李慘被弄丟」！找到後心涼：乾XX法航你夠了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「見習網美小吳」以搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛，頻道擁有134萬訂閱。私下不時會分享生活的他，最近飛去巴黎卻意外發現行李不見了。經過一晚的等待，他再度前往機場時忍不住飆出髒話：「我心都涼了。」

▲小吳的行李慘被弄丟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



從Instagram限時動態中，可以看到小吳第一時間發現行李不見時，忍不住自嘲「我真的是…綜藝之神不斷降臨」，接著越來越不敢置信，「巴黎別鬧喔！我的行李咧？？？我的行李放在哪裡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小吳的衣服、化妝品和眼鏡全放在那個行李箱。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



衣服、化妝品和眼鏡全在該行李箱內，小吳除了被迫購入新的必需物品，還要練習如何用英文說「我的行李被法國航空弄丟了，我要去跟他們申請理賠」。

▲小吳練習如何講理賠。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



隔天返回機場後，小吳再度心涼，「他遠遠的指著說『來！你的行李』」，但他一看過去，那根本不是他的行李箱，「這是誰的？乾XX法國航空你夠了。」

▲小吳拿到的根本不是自己的行李箱！（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



更妙的是，不少粉絲陸續私訊小吳透露，這種情形其實不意外，「受災戶比我想像中多超多。」至於後續狀況，他表示會記錄在影片中，「大家不要在線上等『行李連載』了。」

▲小吳傻眼。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）