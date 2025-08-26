狼人殺女神荳荳港迪士尼解放美胸　隔空嗆偉晉「我們超幸福」

記者葉文正／台北報導

香港迪士尼樂園迎來20週年慶，八大電視《娛樂百分百》的「現在就出發！」單元特派紀卜心、荳荳前往香港，感受香港迪士尼的歡樂氛圍，兩人更特地穿上同款色系的服裝，以閨蜜一起去旅行的概念啟程！嬌小的紀卜心還一眼就發現高挑的荳荳穿了平底鞋，直呼非常喜歡它的這項單品，坦承因為自己的鞋底很厚！這樣兩人站在一起就不會差太多！

▲荳荳(右)、紀卜心(左)開心和米妮合照。（圖／八大提供）



紀卜心和荳荳一進到香港迪士尼的餐廳、飯店就少女心噴發，看到唐老鴨、米奇、米妮等經典人物現身時，再也無法按捺雀躍的心情，忍不住想衝去合照！而餐廳裡的 20週年主題下午茶組，以經典角色做為造型的可愛指數爆表，讓荳荳一邊仔細觀察造型細節，一邊疼惜的說：「這誰捨得吃啊？」然而鹹食甜點皆有的獨特美味，還是讓紀卜心、荳荳的食慾大開，甚至完全擄獲雙姝的味蕾！兩人在品嚐之後，一致給予高分評價：「好拍又好吃！是實用型下午茶！」荳荳更說份量很足，可以吃很飽！

▲兩人也跟米奇合照。（圖／八大提供）



雖然是好姐妹出遊旅行，但紀卜心、荳荳也沒忘記好夥伴偉晉，從在機場辦理手續時，就忍不住調皮地對著鏡頭向偉晉炫耀；在香港迪士尼的餐廳用餐時，也是頻頻對不在場的偉晉隔空喊話：「我們超幸福！」就連購物時也不忘提及偉晉，讓沒有一起同行出遊的偉晉在整趟旅途中依舊存在感超強！

▲兩人也是買瘋了。（圖／八大提供）



此外，紀卜心也在夏季艷陽高照的樂園中，不藏私開起網美拍照的教學，透露要和城堡合照，得依據光線來決定站的位置，「有點由下往上，拍半身！」分享拍美照的訣竅。在香港迪士尼樂園的商店失心瘋大血拚的紀卜心和荳荳也大方準備禮物要給點閱節目的觀眾喔！贈獎活動請見八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道8/27(三)晚間九點上架的「現在就出發！」影片下方留言。