ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉
七夕祕法！水喝對方法「遇強大貴人」
范冰冰遭封殺7年！大馬獲頒勳章
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾國 吳宗憲 呂頌賢 圭賢 王陽明 鄭人碩 蔡振南 范姜彥豐

米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」　認發文前猶豫：動保界太複雜

記者蔡宜芳／綜合報導

新竹縣新埔鎮日前爆出狗園虐狗案，許多隻犬隻活活餓死，變成白骨癱倒籠內，引發各界關注。而長期致力於幫助流浪動物的女星米可白，25日為此向相關單位喊話，希望能夠讓其餘的狗狗獲得真正的幫助，強調「孩子們是最無辜的」。

▲▼米可白喊話農業部介入新竹狗園案　認發文前猶豫：太複雜。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白長期致力於協助流浪動物。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白轉發一則貼文截圖，其內容指出新埔狗園惡意遺棄收留的狗狗，導致大量餓死或病死。雖然被委託的協會表示會暫時將狗狗們到安置到九月中，但對於之後狗狗的去處卻沒有答案。網友也表示，該收容所為了騰空，已經在陸續野放殘廢、失明、老年的狗狗，狀況讓人擔憂，希望相關單位能幫個忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，米可白坦言，她在發文前一度猶豫，「我跟我老闆說：我知道動保界太複雜了，雖然我也怕被有心人士攻擊或傷害。但為了新埔受虐的孩子以及新竹縣收容所可能被野放的孩子…這點犧牲真的沒什麼。」她強調，如果連真心愛狗的人都選擇退縮，那麼狗狗們一輩子都無法得到幫助。

▲▼米可白喊話農業部介入新竹狗園案　認發文前猶豫：太複雜。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白的已故愛犬錢錢原本也是流浪動物。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白在貼文中，特別懇請農業部介入，為新埔狗園與新竹縣收容所的毛孩們找到一條生路。她指出，志工們辛苦發文，只是希望幫孩子爭取認養機會，卻遭到指責「造謠」、「博流量」；而「愛心協會」原本承諾能安置到九月中，如今卻讓新埔狗狗陸續送進收容所，「志工們都是無償付出，他們要的不是聲量，而是孩子的平安。」

米可白也喊話說：「麻煩那些自稱愛狗協會或人士…不要為了熱度跟聲量～阻礙新埔狗狗的安置和收容所孩子們的安全。孩子們是最無辜的…」她也提醒大眾要多多認養，「所內的孩子很需要幫忙～你的分享都能幫助這些孩子。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

米可白新埔狗園

推薦閱讀

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

13小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

8/24 14:24

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

6小時前

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

20小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

9小時前

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

7小時前

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

7小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

5小時前

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

23小時前

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

13小時前

熱門影音

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看
Melody開課教英文　You know～Try it！

Melody開課教英文　You know～Try it！
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」
米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢
藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

看更多

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

《叫小賀》女星結婚1年升格當媽！　曝老公同框寶寶甜蜜對望照

35分鐘前10

米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」　認發文前猶豫：動保界太複雜

56分鐘前0

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

1小時前0

他創業失敗潦倒...金曲歌后「超狂暖舉」曝光！助攻谷底大翻身

1小時前0

千年貓妖愛上捉妖天師！田曦薇《子夜歸》嫁給許凱　台灣Disney+獨家熱播中

2小時前20

165反詐騙專線如何作業？靠51員警「一年攔阻3.79億詐款」　血淚內幕曝光

2小時前0

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

2小時前0

BALLISTIK BOYZ全員超會撩！　「可以交換LINE嗎？」台粉暴動

2小時前0

獨家專訪／許凱為《子夜歸》練出「凹凸胸肌」　露面自爆：上癮了

2小時前0

不只小男友！　魏如萱「新歡」身份曝光...公開甜揪吃地瓜球

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
    13小時前2822
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00181
  3. 《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言
    8/24 14:2461
  4. 賓賓突癱軟暈倒「送醫畫面曝光
    6小時前2633
  5. 《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝
    20小時前62
  6. 許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」
    9小時前41
  7. 陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！　9點聲明反擊「還原痛心內幕」：我們沒忘記
    7小時前1210
  8. 男偶像遭粉絲強拽嘴對嘴親！事發全程被拍下　粉絲看到怒了
    7小時前145
  9. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  10. 艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路
    5小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合