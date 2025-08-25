米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」　認發文前猶豫：動保界太複雜

記者蔡宜芳／綜合報導

新竹縣新埔鎮日前爆出狗園虐狗案，許多隻犬隻活活餓死，變成白骨癱倒籠內，引發各界關注。而長期致力於幫助流浪動物的女星米可白，25日為此向相關單位喊話，希望能夠讓其餘的狗狗獲得真正的幫助，強調「孩子們是最無辜的」。

▲米可白長期致力於協助流浪動物。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白轉發一則貼文截圖，其內容指出新埔狗園惡意遺棄收留的狗狗，導致大量餓死或病死。雖然被委託的協會表示會暫時將狗狗們到安置到九月中，但對於之後狗狗的去處卻沒有答案。網友也表示，該收容所為了騰空，已經在陸續野放殘廢、失明、老年的狗狗，狀況讓人擔憂，希望相關單位能幫個忙。

對此，米可白坦言，她在發文前一度猶豫，「我跟我老闆說：我知道動保界太複雜了，雖然我也怕被有心人士攻擊或傷害。但為了新埔受虐的孩子以及新竹縣收容所可能被野放的孩子…這點犧牲真的沒什麼。」她強調，如果連真心愛狗的人都選擇退縮，那麼狗狗們一輩子都無法得到幫助。

▲米可白的已故愛犬錢錢原本也是流浪動物。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白在貼文中，特別懇請農業部介入，為新埔狗園與新竹縣收容所的毛孩們找到一條生路。她指出，志工們辛苦發文，只是希望幫孩子爭取認養機會，卻遭到指責「造謠」、「博流量」；而「愛心協會」原本承諾能安置到九月中，如今卻讓新埔狗狗陸續送進收容所，「志工們都是無償付出，他們要的不是聲量，而是孩子的平安。」

米可白也喊話說：「麻煩那些自稱愛狗協會或人士…不要為了熱度跟聲量～阻礙新埔狗狗的安置和收容所孩子們的安全。孩子們是最無辜的…」她也提醒大眾要多多認養，「所內的孩子很需要幫忙～你的分享都能幫助這些孩子。」