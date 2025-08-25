艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

▲霸氣樂團、阿修羅、黃少谷、王瞳、班鐵翔、孟慶而、霸氣主唱于浩威。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



記者翁子涵／台北報導

「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會日前在台北登場，王瞳與霸氣樂團、班鐵翔及孟慶而等藝人齊聚獻唱，久違的張芸京也現身台下力挺，現場擠滿熱情粉絲，王瞳表示四年前與協會結緣，與艾成曾兩度造訪受虐兒，「轉眼間他已離開三年，還是想念他，一切彷如昨日，三年前的8月24日為艾成告別式，能受邀出席晚會，很有意義，我們都很記掛著這些孩子，也是屬於我們倆的美好回憶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王瞳感慨懷念已逝丈夫艾成。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



王瞳感慨地說：「當年與艾成一起初次造訪協會，艾成不在了，但他的愛依然會持續的關懷著受虐兒少們，這也是我想念他的方式，與霸氣樂團合體演出，演唱大家熟悉的歌曲，我想在他在天上看到團員齊聚為愛心獻唱應該會很開心。」更提到霸氣樂團的新歌，目前已經創作出來了，還在構思企劃，希望能盡快推出，敬請期待。

至於近況，她日前上節目被國師唐綺陽預告身邊會出現對的人，王瞳直說對於感情不拒絕也不設限，一切都交給緣分。但對於高齡16歲的愛犬哈噜，王瞳則擔心表示去年愛犬九月發病以來，每兩天就要打點滴，因為拍戲又要照顧病中的愛犬，就近在林口租屋照顧，心中萬分不捨。

王瞳表示馬爾濟斯「哈噜」已經16歲了，「對比人類年齡應該九十多歲了，現在就是相處一次就少一次，因此盡量陪伴牠在最後的日子，艾成生前也十分的疼愛牠，醫生告知因為年紀大了，這是不可逆的，我已做好心理準備，坦然面對的珍惜把握，陪伴走牠最後一哩路！」

