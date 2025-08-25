麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

記者張筱涵／綜合報導

主持人黃小禎在節目《11點熱吵店》聊到旅行時，有時會想找地陪帶路，才能體驗當地人才知道的美食。來賓麻衣則分享自己當「翻譯兼導遊」的往事，還意外透露周杰倫、羅志祥和劉畊宏20多年前到東京旅遊時的趣事。

麻衣表示，自己在2000年於台灣出道，2001年返日念大學，當時沒有智慧型手機和網路，許多台灣藝人去日本時就會找她帶路。她曾帶過周杰倫、小豬（羅志祥）、劉畊宏和幾位助理朋友到東京玩，但因為那年代娛樂場所不多，她只好帶他們去台場遊樂園。

▲周杰倫在遊樂園只玩太鼓達人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到周杰倫相當怕玩遊樂設施，雲霄飛車不敢上，連小型鬼屋也拒絕進去，最後只願意玩「太鼓達人」街機，而且玩得不亦樂乎。麻衣笑說自己還擔心他會不會玩得無聊，沒想到他說「很好玩」。

她也回憶起當時還沒有悠遊卡，全都得買實體車票，但周杰倫連續三次都把票插進閘口後忘了取出，最後只能靠她用日文向站務員解釋狀況，但仍照規定得再付一次錢。相比之下，劉畊宏在電車上開心地拉著吊環玩，小豬也跟著鬧，玩得像小孩一樣，讓麻衣直呼「他們玩得很開心，我在旁邊很擔心會吵到別人，我覺得好丟臉」。