記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星陳珮騏平常活躍於戲劇圈，不時會與粉絲分享工作點滴。然而，近日得知有觀眾起鬨希望她在八點檔中一人分飾兩角，她罕見嚴肅回應，「八點檔會一個角色寫到後來變這樣是有原因的，但我不好說。再者，台八戲劇中我絕對不會願意接下這樣的安排，因為一個角色就已經讓我筋疲力盡，需要花很多時間和精神休養身心。」

▲陳珮騏罕見嚴肅發文。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



陳珮騏進一步解釋，她向來燃燒生命鑽研一個腳色，「在每天都是趕趕趕的工作時程下，我沒餘力同時餵養第二個角色。再多真的會要我的命。」她也強調，一人分飾兩角並不代表就是好演員或勇於挑戰，「要接也是要看各種條件。」

▲陳珮騏希望某些觀眾別再起鬨要她一人分飾兩角了。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



對於觀眾的「敲碗」呼聲，陳珮騏語氣嚴肅表示：「要一人分飾兩角？可以，但絕對不會是在台八。如果真的支持我，請不要這樣傷害我。」她坦言，一想到隨口附和的輿論若被當真，可能要她因此送命，就感到恐懼，「這已經不是第一次，希望也不要再有下一次。希望能被理解，謝謝大家。」

陳珮騏之所以正式發文，是因為這樣的情況已經反覆出現，「據我所知已經是第三檔、第三次了，大家都知道編劇會海巡各版討論、留言，大家敲碗的也很多會被參考甚至實現。」

▲▼陳珮騏透露這已經不是她第一次被敲碗了。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



最後，陳珮騏再次呼籲大眾體諒，「我演戲只會用最笨的方式——成為角色，所以真的非常傷神又傷身。一個角色一檔戲下來，就會去掉我半條命。不是覺得敲碗不好，但也要敲得合情合理，且考慮一下當事人的性命安全吧～望周知。」

陳珮騏IG全文：

