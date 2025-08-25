腹痛哭掛急診「被診斷有不少血塊」！林舒語：肚子脹好大 原因成謎

記者潘慧中／綜合報導

林舒語以「黎兒」為名從《大學生了沒》出道，2015年結婚後陸續迎來3個兒子，不時會分享生活。她24日便在社群網站透露，當天一早突感嚴重腹痛，一路延伸到胃，痛到腳發抖爆哭，「吃了止痛藥後好像有緩解一點點，但不舒服還是一直持續到中午。」

▲林舒語肚子無預警劇痛。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



更可怕的是，林舒語的肚子突然變得又大又脹，擔憂地問老公「你覺得裡面會不會是血水」，對方一聽立刻叫她掛急診。結果打針、抽血和吊了點滴後，「醫生說確定腹部有不少血水跟血塊」，她當場淚崩。

▲林舒語肚子因為有不少血水和血塊而脹大。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



「真的莫名其妙！我近期沒有任何劇烈運動！ 為什麼總是逃不掉婦科的狀況！」林舒語不解地說。因此，當醫生說不排除開刀時，她真的不自覺發抖。

▲林舒語無奈地說，就是無來由的出血，原因成謎。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



幸好在醫院觀察後，血量並未持續增加，「兩天後要飛日本簽約了，希望飛的前一晚回診可以是好結果。」林舒語也感性表示：「真的很不喜歡進急診，在急診看到的好多狀況都會好心痛，醫護人員辛苦了。」

林舒語IG全文：

今天本來是要分享開心的旅遊reels

但⋯⋯⋯今天我又急診了

這次是我本人

早上起床突然腹部劇痛，一路延伸到胃

痛到腳發抖、痛到爆哭

吃了止痛藥後好像有緩解一點點

但不舒服還是一直持續到中午

我看著大大脹脹的肚子跟老公說「你覺得裡面會不會是血水？」

老公一聽直接叫我去急診

打了兩針、抽了兩管血、吊了點滴

結果當醫生說確定腹部有不少血水跟血塊時

我眼淚就流下來了⋯⋯

因為真的莫名其妙！我近期沒有任何劇烈運動！

為什麼總是逃不掉婦科的狀況

（上次也是在急診莫名被告知外孕必須立刻開刀）

所以當醫生說不排除開刀時⋯⋯⋯

我真的抖到控制不住

還好最後觀察血量沒有持續增加

還可以觀察

兩天後要飛日本簽約了

希望飛的前一晚回診可以是好結果

（真的很不喜歡進急診、在急診看到的好多狀況都會好心痛、醫護人員辛苦了）