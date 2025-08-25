ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AKIRA甜曝與林志玲「幾乎不吵架」
內耗型人格「5大特徵」
挨轟太暴露！權恩妃首吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾國 吳宗憲 呂頌賢 圭賢 王陽明 鄭人碩 蔡振南 范姜彥豐

林國基秀600萬柏金包遭疑「帶假包上節目」　曾送精品包鑑定被打臉

真真假假1／昔送精品包鑑定被公開打臉　林國基再秀600萬柏金包遭疑

▲酷愛包包的林國基，透露花3年才等到心儀的愛馬仕包。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

圖文／CTWANT

63歲知名服裝設計師林國基，不僅收藏芭比娃娃，也熱衷名牌包。他曾花一年時間走訪名媛與藝人好友，精選出一千個經典包款展出。近日他上TVBS《11點熱吵店》分享收藏，表示為了一款愛馬仕柏金包苦等3年，最後砸下600萬才透過代購入手。不過播出後，有部分觀眾質疑他拿的是假包，認為帶假貨上節目介紹的行為十分不妥，引發討論。

真真假假1／昔送精品包鑑定被公開打臉　林國基再秀600萬柏金包遭疑

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本猶豫要不要砸600萬買包的林國基，因為代購多贈吊飾後決定入手。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

林國基表示，自己從這款包2019年一推出便密切關注，當時推出的顏色包括「白天」、「初夜」、「晚上」與「初雪」等多種樣式，設計靈感則來自愛馬仕巴黎福寶總店。他所購入的「Day 白天」款雖是該系列中相對平價的選擇，但在台灣仍非常難入手，尤其是20公分版本更加稀有。

他笑說，除了為了收藏，還有「實用需求」，希望走路時能稍微遮擋肚子。雖然後來發現尺寸太小，當時在猶豫時，代購好友一句：「你買，我就送你這個小吊飾。」讓他立刻下單。他補充：「其實那個吊飾的價錢大概可以買一個大包包了，而且現在也出了非常多顏色。」一旁對精品頗有研究的Melody也驚呼：「我第一次看到這個吊飾！」

為了保護心愛的名牌包，林國基不惜砸重本，將衣櫥全天候開啟除濕機，365天24小時不間斷，可見他對收藏相當珍惜。不過節目播出後，有部分網友在評論區提出質疑，認為他所展示的包款疑似為仿品，直言將假包帶上節目介紹並不妥當直呼「林的愛馬仕房子包皮革光澤很怪，拿F包上節目不OK吧！」、「林國基那個像假包，棚子都沒與窗戶兩邊對齊，反而內縮」、「而且吊飾根本沒出過還說五萬我真的無言」。

真真假假1／昔送精品包鑑定被公開打臉　林國基再秀600萬柏金包遭疑

▲節目播出後，有網友質疑林國基的柏金包皮革跟設計不太一樣。（圖／翻攝自愛馬仕官方IG）

此外，更有網友翻出林國基過去疑似持假包上節目的爭議。原來早在六年前，他曾帶著一款LV恐龍蛋包登上節目，當時該包被同場嘉賓劉真選中，他當下還自豪自己有品味，隨即遭知名鑑定師中居美嘉打臉，直指林國基的包除了有一股嗆人的異味，連包鍊的重量也比市面上的輕上許多。

真真假假1／昔送精品包鑑定被公開打臉　林國基再秀600萬柏金包遭疑

▲林國基擁有許多特別的蒐藏。（圖／翻攝自林國基臉書）

林國基則解釋，這款包是LV最新上市款，他從專櫃購入不到三天便帶來節目展示，認為中居美嘉可能是對新品不夠熟悉。但節目立刻拿出嘉賓劉真的LV包比對味道，結果發現其他LV包味道一致，唯獨林國基的「恐龍蛋」包味明顯不同。中居美嘉更點出恐龍包收編顏色也比較淺，不過林國基堅稱，這是品牌為求突破才改變氣味，並表示該包是以11萬元購得。最終，因包款存在爭議，節目選擇不予鑑價。

關於觀眾對於林國基的包包皮革跟設計異常，以及吊飾並未在市面上發售一事，本刊記者傳訊給林國基經紀人，截稿前沒回應。

延伸閱讀
真真假假2／秀愛馬仕遭疑假貨　王思佳花7500送驗結果出爐
娛樂報報／吳婉君低調現身高雄　神情緊張頻張望
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

4小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

12小時前

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

21小時前

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

14小時前

安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照…經紀人回應

安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照…經紀人回應

5小時前

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

17小時前

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

5小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」　約滿不幹了：換你為我撐傘

謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」　約滿不幹了：換你為我撐傘

2小時前

李炳憲玩笑話「讓孫藝珍陷人品爭議」　童星母親發聲幫平反

李炳憲玩笑話「讓孫藝珍陷人品爭議」　童星母親發聲幫平反

3小時前

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

8/24 11:17

熱門影音

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看
Melody開課教英文　You know～Try it！

Melody開課教英文　You know～Try it！
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」
米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢
藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

看更多

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

台灣第一次！《化外之醫》奪全球OTT大獎　製作人上台「7語言問候」

12分鐘前0

醜照遭出賣！金希澈提告東海「起訴狀寫好了」　求和結局超溫馨

39分鐘前0

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　尷尬被拒畫面全被拍

48分鐘前1011

《黑澀會》女星「違法進平溪鐵軌錄影」！畫面曝　急道歉：很多人不知道

50分鐘前21

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

1小時前30

腹痛哭掛急診「被診斷有不少血塊」！林舒語：肚子脹好大 原因成謎

1小時前42

高雄眾星雲集！　IU、朴寶劍確定出席12月AAA

2小時前62

謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」　約滿不幹了：換你為我撐傘

3小時前0

遭酸靠另一半買房！林萱瑜怒反擊「我很努力賺錢」…公開婚前財力

3小時前20

李炳憲玩笑話「讓孫藝珍陷人品爭議」　童星母親發聲幫平反

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
    4小時前2219
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00161
  3. 《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝
    12小時前62
  4. 《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言
    21小時前61
  5. 《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝
    14小時前2010
  6. 安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照
    5小時前1811
  7. 快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了
    17小時前382
  8. 唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」
    5小時前1
  9. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  10. 謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」
    2小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合