林國基秀600萬柏金包遭疑「帶假包上節目」　曾送精品包鑑定被打臉

▲酷愛包包的林國基，透露花3年才等到心儀的愛馬仕包。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

圖文／CTWANT

63歲知名服裝設計師林國基，不僅收藏芭比娃娃，也熱衷名牌包。他曾花一年時間走訪名媛與藝人好友，精選出一千個經典包款展出。近日他上TVBS《11點熱吵店》分享收藏，表示為了一款愛馬仕柏金包苦等3年，最後砸下600萬才透過代購入手。不過播出後，有部分觀眾質疑他拿的是假包，認為帶假貨上節目介紹的行為十分不妥，引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本猶豫要不要砸600萬買包的林國基，因為代購多贈吊飾後決定入手。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

林國基表示，自己從這款包2019年一推出便密切關注，當時推出的顏色包括「白天」、「初夜」、「晚上」與「初雪」等多種樣式，設計靈感則來自愛馬仕巴黎福寶總店。他所購入的「Day 白天」款雖是該系列中相對平價的選擇，但在台灣仍非常難入手，尤其是20公分版本更加稀有。

他笑說，除了為了收藏，還有「實用需求」，希望走路時能稍微遮擋肚子。雖然後來發現尺寸太小，當時在猶豫時，代購好友一句：「你買，我就送你這個小吊飾。」讓他立刻下單。他補充：「其實那個吊飾的價錢大概可以買一個大包包了，而且現在也出了非常多顏色。」一旁對精品頗有研究的Melody也驚呼：「我第一次看到這個吊飾！」

為了保護心愛的名牌包，林國基不惜砸重本，將衣櫥全天候開啟除濕機，365天24小時不間斷，可見他對收藏相當珍惜。不過節目播出後，有部分網友在評論區提出質疑，認為他所展示的包款疑似為仿品，直言將假包帶上節目介紹並不妥當直呼「林的愛馬仕房子包皮革光澤很怪，拿F包上節目不OK吧！」、「林國基那個像假包，棚子都沒與窗戶兩邊對齊，反而內縮」、「而且吊飾根本沒出過還說五萬我真的無言」。

▲節目播出後，有網友質疑林國基的柏金包皮革跟設計不太一樣。（圖／翻攝自愛馬仕官方IG）

此外，更有網友翻出林國基過去疑似持假包上節目的爭議。原來早在六年前，他曾帶著一款LV恐龍蛋包登上節目，當時該包被同場嘉賓劉真選中，他當下還自豪自己有品味，隨即遭知名鑑定師中居美嘉打臉，直指林國基的包除了有一股嗆人的異味，連包鍊的重量也比市面上的輕上許多。

▲林國基擁有許多特別的蒐藏。（圖／翻攝自林國基臉書）

林國基則解釋，這款包是LV最新上市款，他從專櫃購入不到三天便帶來節目展示，認為中居美嘉可能是對新品不夠熟悉。但節目立刻拿出嘉賓劉真的LV包比對味道，結果發現其他LV包味道一致，唯獨林國基的「恐龍蛋」包味明顯不同。中居美嘉更點出恐龍包收編顏色也比較淺，不過林國基堅稱，這是品牌為求突破才改變氣味，並表示該包是以11萬元購得。最終，因包款存在爭議，節目選擇不予鑑價。

關於觀眾對於林國基的包包皮革跟設計異常，以及吊飾並未在市面上發售一事，本刊記者傳訊給林國基經紀人，截稿前沒回應。

延伸閱讀

▸ 真真假假2／秀愛馬仕遭疑假貨 王思佳花7500送驗結果出爐

▸ 娛樂報報／吳婉君低調現身高雄 神情緊張頻張望

▸ 原始連結