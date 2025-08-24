ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！
水瓶座有好運！12星座最新運勢
CORTIS 16歲成員「帥到登熱版」！
曾馨瑩一轉身「背殺」太驚豔！深V開到腰際「肌肉曲線超狂」

曾馨瑩在社群網站分享「背殺」照。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩在社群網站分享「背殺」照。（翻攝曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩是舞者出身，身型曼妙。她昨（23日）在社群網站分享一張「背殺」照，讓網友看了大讚「肌肉線條超美」。

曾馨瑩昨在IG分享自己的背影照，可見她走在長廊裡，穿金色亮片禮服，背對鏡頭，深V開到腰際的低背設計，完全展背部肌肉線條現，看上去華麗又充滿自信。

曾馨瑩曬出「背殺」照，肌肉線條全露。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩曬出「背殺」照，肌肉線條全露。（翻攝曾馨瑩IG）

曾馨瑩發文：「其實我不是很常運動的人，看到身邊的朋友都好自律，最近非常認真的運動，看到自己的改變，很有成就感，為了健康，記得好好動一動。」她認為：「為自己多一點用心，多投資在自己身上，不是為了別人，而是為了更好的自己。」

照片曝光，吸引眾多網友留言，好友孫芸芸、林牧潔都驚呼：「太美」「好美」。蔣雅淇則留言：「太美了呦。」為她拍照的攝影師說：「感謝馨瑩讓我生圖直出。」其他網友則說：「太驚艷了，太美麗」、「背上的肌肉好美的線條」、「這絕佳的體態背影，驚豔了，美炸」、「很有線條的背部曲線，很健康美」、「親愛的、背肌，太正了」。

有人好奇「愛跳舞不算愛運動嗎？」還有人說：「直接放大照片看～身材真的是一級棒！其實妳一直維持的很好，不刻意，也是一級棒的」「三個孩子的媽的身材…..這樣合理嗎？」

事實上，曾馨瑩日前擔任醫美品牌形象大使，將8位數代言酬勞全部捐出做公益，幫助燒燙傷與特殊皮膚疾病患者。她在記者會上分享平時保養祕訣：「一直以來都很注重清潔保濕，也會細心挑選保養品⋯還要有好的飲食習慣與生活作息，各方面都要維持才能有好狀態。」

對於最近網路瘋傳「蔡依林9點半睡覺」的套論，曾馨瑩說：「我都會等孩子們去睡，我才會睡，通常都已經快到午夜1點。很希望能像蔡依林一樣這麼早睡」。被問到郭台銘近日被曝光頭白髮的照片，她說：「郭台銘不染髮是為了健康」，並表示如果他對醫美有興趣，她會推薦給他。


更多鏡週刊報導
曾馨瑩難得秀舞姿！竄出水蛇腰辣翻　關穎驚呼：太爆了
關穎10歲女兒拎3.8萬名牌包跑趴！　曾馨瑩也到場同歡
曾馨瑩揪貴婦開趴湊「五朵花」！戴2.3萬帽子搶鏡　蔡依珊被點名

