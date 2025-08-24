CORTIS 16歲成員「出道6天帥到登熱版」！　網狂讚：長大後不得了

記者張筱涵／綜合報導

韓團CORTIS於8月18日以〈What You Want〉正式出道，MV在4天內就突破627萬觀看次數，記者發布會也受到高度關注，其中年紀最小的成員乾鎬（KEONHO）因清新帥氣的外貌受到高度關注，在theqoo討論文更衝上熱門版。

▲CORTIS出道於18日。（圖／翻攝自X）



CORTIS是Big Hit娛樂推出的全新男團，由韓美雙國籍的MARTIN、香港人JAMES和韓國成員JUHOON、SEONGHYEON和KEONHO共5人組成，標榜「作詞、作曲、編舞、影像製作，全都不侷限於特定位置，而是由所有成員共同參與創作的年輕創作者團隊」，團名取自 「COLOR OUTSIDE THE LINES」（線外著色），從其中的六個英文字母不規則組合而成。

在記者發布會舉行後，CORTIS也陸續曝光了許多相關影片。其中年僅16歲的KEONHO受到高度關注，網友們紛紛表示「KEONHO長得很帥欸」、「KEONHO有KAI和演員元斌的感覺」、「真的長得很帥欸，很有異國感」、「現在還這麼小就長這樣，長大後一定不得了」、「好像有看過一張動圖有車銀優的感覺」、「長這麼帥竟然是2009年生的孩子」。

▲KEONHO外貌受到矚目。（圖／翻攝自X）



▼KEONHO音樂節目ENDING側拍被說有車銀優的感覺。（影片／取自X／Rubyzzbb，如遭刪除請見諒）

