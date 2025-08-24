《角頭》憨春驚喜演《戲說台灣》！　爆笑造型曝光「差點認不出」

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台戲劇常勝軍《戲說台灣》下週一（25日）推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉，劇情圍繞著仙界的眾神明在爭副殿主神鬥爭，以及城隍爺（陳麒凱飾）、白兔仙（鄭詩婷飾）與山神（王信翔）之間的三角戀。三仙一同下凡與人間愛侶阿吉（陳星飾）、玉花（李安蕾飾）交織出意想不到的火花。

▲《戲說台灣》推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉。（圖／三立提供）

再度回歸《戲說台灣》的帥熟男陳麒凱，這次演出城隍爺，拍攝時被大家說「這個城隍爺好英俊喔」，還有工作人員笑稱「不會是有進廠維修吧」獲得稱讚的他開玩笑表示「就是有在保持啦！在螢幕上不能有幸福肥，幸福肥只能在螢光幕後。」

▲《戲說台灣》推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉。（圖／三立提供）

百變男張峰奇這次特別客串演出哪吒，定裝時工作人員大呼「好可愛喔！好像Man版春麗」，不過卻躲不過監製的法眼「這個哪吒腋毛會不會太炸了」，腋毛濃密的他不僅跟著大家笑翻，馬上帥氣接說「我要全剃掉！」也算是某種為戲犧牲。

▲《戲說台灣》推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉。（圖／三立提供）

張峰奇表示老婆跟小孩不只有看《戲說台灣》，平時也會去現場探班，也很喜歡這次的哪吒造型，連爸爸張魁看到他的哪吒造型時，大喊「他奶奶地！快40歲的老哪吒笑死我了！」還笑說「還是孫子的哪吒造型可愛一百倍，因為之前我有在萬聖節時幫兒子打扮成哪吒。」

▲《戲說台灣》推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉。（圖／三立提供）

《戲說台灣》最醜女一由新生代演員李安蕾扛下，沒有美女包袱的她，這次因應全新單元〈白兔仙戲城隍〉的醜女角色設定，化身為全村都嫌惡的醜女，在定裝造型時差點醜到媽媽認不出來她是誰。

▲《戲說台灣》推出全新單元〈白兔仙戲城隍〉。（圖／三立提供）

但李安蕾不懼外表被摧毀，可以說是相當的敬業，在拍攝期間，對戲的演員還有些不習慣，因為李安蕾原本是美美的正妹，突然變超醜，一時還會被醜到閃神忘記台詞。值得一提的是，在《角頭》系列電影演出「憨春」一角的陳萬號，也在本劇中露臉，爆笑造型讓許多觀眾都相當期待。

▲陳萬號（左）。（圖／三立提供）