于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星于卉喬（喬喬）日前到日本旅遊，趁著開學前慶祝考取大學，當作送給自己的成年禮物。她笑說此次旅行就像是圓夢之旅一樣，除了到日劇《小鎮星熱點》的知名景點踩點，近距離觀賞富士山，更首次到東京華納兄弟哈利波特影城朝聖，讓身為多年書迷的她當場感動落淚，直呼這次的旅遊經驗此生難忘。

▲于卉喬分享日本旅遊美照。（圖／光意娛樂提供）

于卉喬表示她非常喜歡哈利波特，不但有哈利波特的全套小說，系列電影與外傳電影也全都看過，笑說自己還曾經一天看兩集，三四天就把全系列重看一次，還跟同為書迷的朋友想像是書中的巫師用咒語對戰「我在哈利波特影城，看到大門打開的瞬間就落淚了，後來再往裡走的時候又哭了一次。就覺得很感動，覺得我終於走進最喜歡的電影的世界裡了。」

▲于卉喬分享日本旅遊美照。（圖／光意娛樂提供）

不僅如此，于卉喬更笑說這次在哈利波特影城的花費是這次旅行中最高的，從巫師袍、魔杖到服裝、飾品、周邊吊飾等買了超多戰利品，且在園區裡全程都處於超級興奮的狀態，每到一個地方就驚呼感嘆一次，就連拍照互動等各種體驗環節也全都沒有落下，若有機會還想去最經典的倫敦哈利波特影城朝聖。

▲于卉喬分享日本旅遊美照。（圖／光意娛樂提供）

此外，于卉喬表示除了哈利波特，她還很喜歡迪士尼公主貝兒，所以這次去東京迪士尼樂園時更特別去體驗最新的美女與野獸遊樂設施「我從小就很喜歡看書、看小說，童年生日曾收到三十六本小說，當時還想說這至少要一年才看得完，結果我兩三個月就全看完了，長大一點後還會開始看經典文學跟原文書。所以我一看到貝兒時超級開心，想說這個迪士尼公主也喜歡看書跟我好像。」

▲于卉喬分享日本旅遊美照。（圖／光意娛樂提供）