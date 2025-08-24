鈕承澤出獄近況曝！驚見「與4歲女童同遊印度」　友人：信任他

▲鈕承澤因性侵案入獄，出獄後與4歲女童騎機車出遊（圖右）引議。（圖／CTWANT資料照、Threads@dalson）

圖文／CTWANT

知名導演「豆導」鈕承澤2018年間，性侵電影劇組《跑馬》的工作人員而被判刑4年定讞，並於2021年11月入監。而他2024年底4度申請假釋獲准，並於1月23日獲釋放。近日鈕承澤友人在社群平台曝光鈕承澤與自己女兒一同出遊的照片，引發網友熱議。他對此回應表示，希望鈕承澤能接受過去犯錯的自己，並面對公眾貼上性侵標籤的眼光，而他也絕不會放任女兒處在危險環境，「既然有更生人的回歸，就應該要有接納根深人的心胸與格局。」

鈕承澤2018年在住處對一名女性工作人員強吻、襲胸，並用手指性侵得逞，法院2021年依強制性交罪判刑4年定讞，他於同年11月底入監服刑，因服刑近3年5個月，歷經4次申請假釋，終於在2024年12月獲審核通過，趕上陪家人過2025農曆新年。

有「商業創意鬼才」之稱的蒲公英智能創意科技執行長劉虔瑋，23日在社群平台PO出女兒與鈕承澤出遊的照片，並寫道「女兒在成長的過程中，一定會有個很棒的記憶，就是在某年的夏天跟她最愛的『豆阿北』，一起在印度旅行。」

貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛怒轟「可是豆阿北是性侵犯欸，等她長大看新聞應該會覺得是恐怖的記憶吧」、「不愧是鬼才，把女兒和性侵前科犯豆阿北放在一起旅行」、「替小女孩感到害怕」、「我不會讓女兒接觸有性侵前科的朋友」等。

對此，劉虔瑋回應表示，非常感謝大家對自己女兒的擔心，因此他想從一個父親角度與豆導朋友的角度跟大家分享，為什麼這麼放心邀請對方與他們一家人去印度旅遊。

劉虔瑋說明，豆導的確是大家所說的有性侵前科，但他已經為他所犯的錯付出代價，也服刑期滿。「他與目前MeToo的幾位藝人最大差別，就是勇於面對，從不狡辯，也誠摯地跟受害者和解道歉。當服刑期滿的更生人回到社會，社會也應該能夠接納曾經犯過錯的人，而不是因為他是公眾人物，就應該拒絕他回歸正常生活。」

從朋友的角度，劉虔瑋說，希望對方能夠接受過去犯過錯的自己，面對現在公眾對他貼上性侵標籤的眼光，並重新面對未來的人生，因此這一次他們的家庭旅行，才會一起邀豆哥參與。

「一來我信任他改過的決心，二來我也相信社會上絕大部分的人都是善良的，願意接受曾經犯過錯的每一個人。」劉虔瑋直言，保護女兒是他的責任、也是看得比自己生命還重的事情，因此絕對不會放任女兒處在危險環境中，「這次旅行選擇印度，就是希望讓女兒看到更多人生百態，而豆導在我們這一次的印度之旅上，也看到了他充滿父愛的另一面，我媽媽更把豆導當成自己家人一樣對待。」

劉虔瑋理解大家有反彈，但因為對方是自己的朋友，也是女兒的「豆阿北」，因此希望請大家口下留情，「如果犯錯的人沒有改過自新的機會，那是不是也不需要有監獄服刑；既然有更生人回歸，就應該要有接納根深人的心胸與格局。如果今天犯錯的人是自己，我想大家一定也會想要獲得社會的接納，不是嗎？」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

