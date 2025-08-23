王瑞霞「這八點檔男星唱情歌都不看我」！ 黃文星急解釋真的有

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，找來「漂亮寶貝」王瑞霞以及八點檔人氣男主角黃文星，白冰冰提到王瑞霞當年由已故歌手陳一郎手把手帶著上遍大小通告的，甜美外型讓大家看得茫酥酥還被封為「漂亮寶貝」，一出場與人氣男主角黃文星合唱〈一生只愛你一個〉，並與莊振凱帶來〈阿霞相思曲〉以及百萬金曲〈用心等待你〉讓全場聽得如癡如醉。

▲白冰冰手摸黃文星。（圖／民視提供）

提到首次合作黃文星，王瑞霞提到說跟很多男星合唱，但這位八點檔小生怎麼這麼酷，眼神不動如山，唱情歌幾乎都不看她，讓黃文星急得說：「有啦！唱到最後一句」，超直男回應讓全場笑翻。

▲王瑞霞(左)與黃文星。（圖／民視提供）

白冰冰說這「另類搭配」的大牌秀怎麼這樣搭，白冰冰還忍不住摸黃文星的臉說：「個性這麼Man怎麼皮膚這麼白」，讓黃文星嚇得突然往後躲，超Man的他笑場說：「剛好最近沒拍戲出外景曬太陽」。黃文星演唱〈愛到無命不知驚〉、黃文星並與麗小花合唱〈夢中的情話〉展現歌唱實力。最後許仁杰與蔡家蓁帶來客家歌曲〈你的名字像一首詩〉狂閃粉紅泡泡，兩人居然還擁抱在一起，讓郭忠祐在一旁露出吃醋表情讓全場笑翻。