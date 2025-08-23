蕭秉治雄蛋破天荒脫了！　「經典歌連飆」萬人嗨炸...女友台下甜見證

▲蕭秉治相隔10年再攻高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

蕭秉治相隔10年再攻高雄巨蛋 ，今（23日）盛大舉辦《活著Alive》演唱會，將出道16年來的創作作品，從電音美學到抒情金曲集結成二個半小時的精選歌單，讓現場萬人一次聽得過癮，一次唱得過癮，見到滿場觀眾，他開心直呼：「下個十年的時間，我回來了！」更透露今晚家人一口氣來了十幾個力挺他，而他穩交多年的女友Tracy也愛相隨南下，在IG寫道：「太興奮6點就醒了，我的車票好晚。」

▲蕭秉治經典歌連飆。（圖／相信音樂提供）



演唱會一開始，蕭秉治站上離地面六米高的升降台，在巨型螢幕中裂縫重生，帶著8位舞者，一連演唱〈戰神〉、〈LongLiuLan〉、〈Get out〉、〈Super Hero〉，透過特殊雷射鏡頭的X型燈光裝置，帶來多變光線折射，就像在音樂中綻放著光芒，震撼歌迷視覺與聽覺。

他接著一秒帶領歌迷進入K歌包廂，獻唱〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉、〈我還是愛著你〉、〈520〉等歌，台下萬名觀眾引吭跟唱，全場化身大型KTV，蕭秉治開心說：「很開心看到你們微笑的臉孔！今天的歌大部分的人都有聽過吧，希望今晚可以跟大家完成很多最大聲的合唱。」

話鋒一轉，他打趣說：「不知道為何台下都會喊脫掉。」台下果真跟著起哄，他也寵粉地脫去外套，露出線條感十足的雙臂，引來台下一片尖叫，最後也感性告白：「你們就是我最大的幸福，謝謝你。」氣氛溫馨，在唱到戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉時，全場灑下浪漫歌詞紙花，作為蕭秉治送給歌迷的紀念禮物。

