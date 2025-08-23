ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隋棠體重飆至60kg照樣美！為演《一簾幽夢》綠萍減重　自爆「短裙扣不起來」

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《你的故事我的夢》，改編自瓊瑤的《一簾幽夢》與《窗外》，由隋棠、莊凱勛、曾少宗主演。隋棠將飾演《一簾幽夢》中汪綠萍，為此減重兩公斤。模特兒出身的她，原本長年體重控制在50公斤，但前陣子在美國待了1個半月，體重飆到60公斤，目前則刻意維持在58公斤。

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲《你的故事我的夢》由莊凱勛、隋棠、曾少宗主演。（圖／寬宏提供）

隋棠笑說，以前的短裙現在穿都扣不起來，只能選有鬆緊帶的款式。不過她沒有身材焦慮，沒特別想回到過去的體重，只是現在看起來比較黝黑，可能會想辦法白一點，「不然怕觀眾看到黑綠萍會出戲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

汪綠萍當年由蕭薔飾演，是位舞蹈家，隋棠點評：「綠萍在當代是前衛女性，敢愛敢恨、很有血有肉。」她也特別回看了蕭薔版本，認為對方演得很好。此外，隋棠在20歲時學過國標舞，因此這次讀本時有強烈召喚感，毫不猶豫接演。

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲隋棠如今體重58公斤，更有健康美。（圖／寬宏提供）

隋棠回憶：「小時候看瓊瑤戲劇時，就覺得女主角都很美麗，愛情充滿美好。」而她接到邀約時有與家人討論，長輩聽到「綠萍」都直說：「很慘捏。」隋棠特別提到一場車禍後的醫院求婚戲，「看似幸福卻是悲劇的開端，正是瓊瑤式愛情濃烈而矛盾的縮影。」她認為，綠萍提醒了所有女性：「愛情裡最需要的不是委屈求全，而是勇敢愛自己。」

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲隋棠在20歲時學過國標舞，因此這次讀本時有強烈召喚感，毫不猶豫接演。（圖／寬宏提供）

《你的故事我的夢》將《一簾幽夢》與《窗外》兩條故事主線交織，描繪兩個少女的人生：一個奔放活潑，夢想成為作家；另一個憂鬱糾結，陷入愛與現實的拉扯。故事中至少鋪陳四段愛情、三場婚姻，每一位人物都在抉擇中受傷或成長：有人決絕轉身離去，有人千迴百折仍然選擇留下，也有人困在自我編織的牢籠裡，揮不去一生的情債。與此同時，貫穿瓊瑤小說的「白狐傳奇」也在劇中現身，帶領觀眾穿梭於命運縫隙，學習愛自己、愛他人，也學習勇敢接受被愛。

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲《你的故事我的夢》曾少宗一人挑戰詮釋楚濂與李立維，兩個角色如同鏡像。（圖／寬宏提供）

曾少宗則一人挑戰詮釋楚濂與李立維，兩個角色如同鏡像，卻分別承載不同的情感重量。他形容楚濂如烈火般炙熱，李立維則是冷靜卻逐漸窒息。「兩者在我心裡像兩股相互拉扯的力量，每一次排練都像在做一次靈魂角力。」

他也談到與隋棠久違再合作的默契，直言對手戲中「她的脆弱與倔強同時存在，就像藝術品般讓人想要守護。」同時他也回憶，爸媽聽到消息後特別興奮，開賣當天立刻買票支持，「甚至幫親友買了最貴的票，讓我壓力很大。」他還笑著對隋棠喊話：「綠萍真的很悲劇，我們多練幾次就好！」

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲《你的故事我的夢》是曾少宗與隋棠久違再合作。（圖／寬宏提供）

同樣在舞台上面臨挑戰的還有莊凱勛，他一人分飾《窗外》中的康南與《一簾幽夢》的費雲帆。兩個角色同樣癡情，卻展現出截然不同的愛情哲學。「康南比較柏拉圖式，甚至有些作繭自縛，一生只愛一人，不肯放過自己；費雲凡則是瀟灑而自在，他尊重愛，也懂得放過自己。」

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲《你的故事我的夢》莊凱勛認為，瓊瑤筆下的愛情其實很現代。（圖／寬宏提供）

莊凱勛坦言，如何在舞台上快速切換兩種能量，是演出中最大的功課，也讓他重新思考「遺憾」與「成全」在愛情中的意義。他特別提到一場江雁容到山裡尋找康南的戲，「那種見而不見的選擇，正是瓊瑤愛情的浪漫，也是最殘酷的地方。」他也提到，瓊瑤筆下的愛情其實很現代，「很多對白看似直接卻很深刻，角色敢愛敢恨，有前衛也有傳統的一面。」

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲莊凱勛透露，八年沒演舞台劇，這次既期待又緊張。（圖／寬宏提供）

莊凱勛透露，八年沒演舞台劇，這次既期待又緊張，「第一次演《人間條件》時腿軟，這次希望能更自在。」《你的故事我的夢》將於今年10月17日到19日於臺北表演藝術中心以及12月13日於高雄衛武營國家歌劇院正式首演，這部世界首度改編的瓊瑤舞台劇，購票請洽寬宏售票系統。

▲《你的故事我的夢》莊凱勛、隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

▲《你的故事我的夢》由莊凱勛、隋棠、曾少宗主演。（圖／寬宏提供）

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

隋棠你的故事我的夢一簾幽夢窗外莊凱勛曾少宗

