ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邵雨薇「解開胸前鈕釦」外露內衣
鬼月轉運「5生肖」公開
女神也是一般人！金泰希在鏡頭前哭了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

張秀卿暴瘦12公斤「美成蔡依林」　破尺度炸雪胸...震撼畫面曝光

記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后張秀卿今晚在台南開唱，也是她出道45年來首場個人大型演唱會，還出動昔日唱片公司同門師兄、綜藝天王吳宗憲、蔡小虎、王彩樺、陳隨意、許志豪、楊哲與吳俊宏擔任嘉賓，第一套衣服就以高馬尾配爆乳性感女神裝絕美現身，她自嘲只有馬尾像蔡依林。

▲▼張秀卿演唱會。（圖／名人演藝事業提供）

▲張秀卿暴瘦12公斤，今開場罕見秀出雪乳。（圖／名人演藝事業提供）

張秀卿「辣妹駕到」演唱會23日在大台南會展中心舉辦，並以〈辣妹駕到〉震撼開場，接著又帶來〈愛人仔恰恰〉、〈我是女王〉等嗨歌，立即炒熱現場氣氛，在眾多鮮肉舞者簇擁下，張秀卿笑說：「你們辛苦了，等下留個電話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張秀卿坦言這次演出有些造型為了效果只能用胸貼，幾經掙扎突破長久的心房秀美腿等，表示這些挑戰都是最大尺度極限，「我還特別拜託一向保守的老爸不要來現場觀看！」為此她三個月來成功減重12公斤，還和老公王國贊分房睡長達3個月，笑說每次聽到老公腳步聲就趕快鎖門，「要幹嘛等演唱會結束再說。」

▲▼張秀卿演唱會。（圖／名人演藝事業提供）

▲張秀卿今晚在台南舉辦出道45年來首場演唱會。（圖／名人演藝事業提供）

而吳宗憲到後台一見到張秀卿的「雪乳」更是驚呼連連，表示30幾年前遇見張秀卿時，「她就是屬於跟陶子、Lulu一樣，都是我一見面就決定，一輩子當好朋友！」笑翻眾人，更開玩笑說若下輩子輪迴要遇到張秀卿，「我寧願到畜生道。」不過毒舌歸毒舌，吳宗憲其實相當力挺張秀卿，這次站台不僅一毛錢都不收，連交通費都自理，吳宗憲說：「秀卿人生最重要的事情我都要參與，每次結婚⋯」張秀卿立刻嗆：「只有兩次啦！」吳宗憲又虧：「我認識她老公，他真的很屌，得到年度最佳勇氣獎。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張秀卿

推薦閱讀

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

7小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

23小時前

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

9小時前

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

20小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

2小時前

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

7小時前

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

7小時前

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

8/22 15:54

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

10小時前

黃鐙輝妻跑5醫院「左腿劇痛1個月」無好轉！　醫警告太嚴重急開刀

黃鐙輝妻跑5醫院「左腿劇痛1個月」無好轉！　醫警告太嚴重急開刀

4小時前

「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

5小時前

熱門影音

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過
趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【泰格與雪兒】抓包閨密

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前1

才預言會出事！黃明志下秒「重擊小女孩」緊急中斷拍攝

20分鐘前0

張秀卿暴瘦12公斤「美成蔡依林」　破尺度炸雪胸...震撼畫面曝光

52分鐘前10

愛雅「排卵試紙驗孕」被罵白癡　首揭真相：可以對孕婦友善點嗎？

57分鐘前11

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

1小時前10

爆料者拒絕「機加酒給宋昰昀出」狠酸：證明沒霸凌，妳只需要65塊

1小時前0

《鬼滅之刃無限城》台灣票房破5億　炭治郎、水柱現身信義區粉絲暴動

1小時前20

農曆七月3顏色別穿！呂文婉打開衣櫃全中…傻眼：人比鬼恐怖

2小時前613

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

2小時前0

直擊／《鬼滅之刃》水柱本尊提到「胡蝶忍」　台下全場鼻酸了！

2小時前53

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  2. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    7小時前189
  3. 秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光
    23小時前5226
  4. 陸《星光大道》48歲女星驟逝！
    9小時前81
  5. 「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光
    20小時前4022
  6. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    2小時前103
  7. 3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省
    7小時前3212
  8. 楊皓如證實「舉家移居澳洲」！
    7小時前1210
  9. 直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉
    8/22 15:54306
  10. Lyn宣布斬斷11年婚姻！
    10小時前44
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合