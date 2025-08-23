張秀卿暴瘦12公斤「美成蔡依林」　破尺度炸雪胸...震撼畫面曝光

記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后張秀卿今晚在台南開唱，也是她出道45年來首場個人大型演唱會，還出動昔日唱片公司同門師兄、綜藝天王吳宗憲、蔡小虎、王彩樺、陳隨意、許志豪、楊哲與吳俊宏擔任嘉賓，第一套衣服就以高馬尾配爆乳性感女神裝絕美現身，她自嘲只有馬尾像蔡依林。

▲張秀卿暴瘦12公斤，今開場罕見秀出雪乳。（圖／名人演藝事業提供）

張秀卿「辣妹駕到」演唱會23日在大台南會展中心舉辦，並以〈辣妹駕到〉震撼開場，接著又帶來〈愛人仔恰恰〉、〈我是女王〉等嗨歌，立即炒熱現場氣氛，在眾多鮮肉舞者簇擁下，張秀卿笑說：「你們辛苦了，等下留個電話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張秀卿坦言這次演出有些造型為了效果只能用胸貼，幾經掙扎突破長久的心房秀美腿等，表示這些挑戰都是最大尺度極限，「我還特別拜託一向保守的老爸不要來現場觀看！」為此她三個月來成功減重12公斤，還和老公王國贊分房睡長達3個月，笑說每次聽到老公腳步聲就趕快鎖門，「要幹嘛等演唱會結束再說。」

▲張秀卿今晚在台南舉辦出道45年來首場演唱會。（圖／名人演藝事業提供）

而吳宗憲到後台一見到張秀卿的「雪乳」更是驚呼連連，表示30幾年前遇見張秀卿時，「她就是屬於跟陶子、Lulu一樣，都是我一見面就決定，一輩子當好朋友！」笑翻眾人，更開玩笑說若下輩子輪迴要遇到張秀卿，「我寧願到畜生道。」不過毒舌歸毒舌，吳宗憲其實相當力挺張秀卿，這次站台不僅一毛錢都不收，連交通費都自理，吳宗憲說：「秀卿人生最重要的事情我都要參與，每次結婚⋯」張秀卿立刻嗆：「只有兩次啦！」吳宗憲又虧：「我認識她老公，他真的很屌，得到年度最佳勇氣獎。」