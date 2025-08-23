Lulu、千萬網紅奇軒助陣！　跨性別女神張可芙首戰大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

導演林煜為憑藉2024年電影《誰殺了比利比莉》締造亮眼佳績，馬不停蹄籌拍新作《影視圈風雲》（暫名）。將以多重誤會結構，犀利揭露影視圈幕後秘辛，期盼以周星馳式的無厘頭喜劇風格，讓觀眾在爆笑之餘，也能洞悉詐騙議題背後的荒謬與潛在危機。

《影視圈風雲》卡司陣容星光熠熠，除了「三金主持人」Lulu黃路梓茵與千萬級網紅吳奇軒首度同台飆戲，更集結馬國弼、洪毛、湯志偉等實力派演員。此外，JUBY夫妻檔、劉爾金與劉旭康父子檔、跨性別女神張可芙也驚喜加盟。導演林煜為的妻子謝晏婷擔任監製，三名子女更客串演出，全家齊心為作品增添溫暖色彩。

首次挑戰電影主演的可芙（張可芙），坦言心情五味雜陳：「當下懷疑導演是不是看錯人了！」她既緊張又期待，更深感必須全力以赴，不辜負劇組的信任與期待。她笑稱原本沒想過踏入大銀幕，是因緣際會參加試鏡，導演給予極大鼓勵，才促成這次珍貴的演出機會，讓她勇敢跨出舒適圈。

被問及身材管理秘訣，可芙大方分享三圍，更透露平時透過瑜伽與核心運動維持體態。這不僅雕塑線條，更能穩定呼吸，有助於她在拍攝時撐住長時間的情緒張力。談及與Lulu黃路梓茵、吳奇軒的對手戲，可芙心懷感激：「Lulu是大前輩，常以眼神暗示我走戲方向，讓我受益匪淺。」

她誇讚奇軒是專業且有默契的演員，即便親密戲曾讓她尷尬，但對方眼神給予安心感。可芙飾演「婕兒」，她認為最重要的是「真實」，無論練習或現場，都真情流露，呈現最真的自我。

值得一提的是，總製片人蘇俊夫與Lulu黃路梓茵竟是大學同班同學！ 兩人曾因課堂作業結緣，相隔12年再度攜手，從校園夥伴升格為電影戰友，電影《影視圈風雲》預計將於2026年春節上檔。