Lulu、千萬網紅奇軒助陣！　跨性別女神張可芙首戰大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

導演林煜為憑藉2024年電影《誰殺了比利比莉》締造亮眼佳績，馬不停蹄籌拍新作《影視圈風雲》（暫名）。將以多重誤會結構，犀利揭露影視圈幕後秘辛，期盼以周星馳式的無厘頭喜劇風格，讓觀眾在爆笑之餘，也能洞悉詐騙議題背後的荒謬與潛在危機。

▲《影視圈風雲》Lulu黃路梓茵,吳奇軒,張可芙。（圖／種子影業提供）

▲《影視圈風雲》跨性別女神可芙人生首部電影就扛下女主角。（圖／種子影業提供）

《影視圈風雲》卡司陣容星光熠熠，除了「三金主持人」Lulu黃路梓茵與千萬級網紅吳奇軒首度同台飆戲，更集結馬國弼、洪毛、湯志偉等實力派演員。此外，JUBY夫妻檔、劉爾金與劉旭康父子檔、跨性別女神張可芙也驚喜加盟。導演林煜為的妻子謝晏婷擔任監製，三名子女更客串演出，全家齊心為作品增添溫暖色彩。

▲《影視圈風雲》Lulu黃路梓茵,吳奇軒,張可芙。（圖／種子影業提供）

▲《影視圈風雲》Lulu是眼神導師，給後輩很多幫助。（圖／種子影業提供）

首次挑戰電影主演的可芙（張可芙），坦言心情五味雜陳：「當下懷疑導演是不是看錯人了！」她既緊張又期待，更深感必須全力以赴，不辜負劇組的信任與期待。她笑稱原本沒想過踏入大銀幕，是因緣際會參加試鏡，導演給予極大鼓勵，才促成這次珍貴的演出機會，讓她勇敢跨出舒適圈。

▲《影視圈風雲》Lulu黃路梓茵,吳奇軒,張可芙。（圖／種子影業提供）

▲《影視圈風雲》開鏡。（圖／種子影業提供）

被問及身材管理秘訣，可芙大方分享三圍，更透露平時透過瑜伽與核心運動維持體態。這不僅雕塑線條，更能穩定呼吸，有助於她在拍攝時撐住長時間的情緒張力。談及與Lulu黃路梓茵、吳奇軒的對手戲，可芙心懷感激：「Lulu是大前輩，常以眼神暗示我走戲方向，讓我受益匪淺。」

▲《影視圈風雲》Lulu黃路梓茵,吳奇軒,張可芙。（圖／種子影業提供）

▲《影視圈風雲》跨性別女神可芙首度扛電影女主角。（圖／種子影業提供）

她誇讚奇軒是專業且有默契的演員，即便親密戲曾讓她尷尬，但對方眼神給予安心感。可芙飾演「婕兒」，她認為最重要的是「真實」，無論練習或現場，都真情流露，呈現最真的自我。

▲《影視圈風雲》Lulu黃路梓茵,吳奇軒,張可芙。（圖／種子影業提供）

▲千萬YouTuber奇軒。（圖／種子影業提供）

值得一提的是，總製片人蘇俊夫與Lulu黃路梓茵竟是大學同班同學！ 兩人曾因課堂作業結緣，相隔12年再度攜手，從校園夥伴升格為電影戰友，電影《影視圈風雲》預計將於2026年春節上檔。

 

沈玉琳證實罹患血癌:後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

剛剛
剛剛
36分鐘前0

得知《鬼滅》水柱人在台灣！男團偶像暴動想追星　經紀人：帶他去～

40分鐘前20

「動漫女神」挺巨大孕肚難翻身　倒數1個月卸貨吐心聲

49分鐘前30

直擊／《鬼滅之刃》本尊來了！「炭治郎、水柱現身」千人擠爆信義區

59分鐘前0

Melody早起「腰不能動」超音波結果出爐　代班沈玉琳義不容辭

1小時前20

黃鐙輝妻跑5醫院「左腿劇痛1個月」無好轉！　醫警告太嚴重急開刀

1小時前0

Lulu、千萬網紅奇軒助陣！　跨性別女神張可芙首戰大銀幕

1小時前10

「華航林依晨」Ivy揭曉寶寶性別！　戳破氣球燦笑表情全被拍

1小時前43

瑤瑤出國脫了！釜山解放比基尼「驚見兩條溝」上圍太兇根本包不住

1小時前715

快訊／樂天女孩DORA終於現身　想要回去樂天苦無機會　「已在找籃球啦啦隊」

2小時前71

「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

