Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

韓歌手Lyn與M.C The Max主唱ISU（異秀）結束11年婚姻，消息一出震撼演藝圈，而網友則沒有忘記男方過往的爭議，直呼「就說不要放生了」。

▲Lyn和ISU禿頭。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒報導，Lyn和ISU近期已完成離婚程序，經過充分溝通後達成共識，各自走上不同道路，雙方並未因任何一方過錯導致分開，而是以圓滿協議為基礎結束婚姻關係。雖然法律上已各自獨立，但相關人士透露，兩人仍會在各自的位置上互相支持，「並不是誰的錯，彼此對音樂的尊重依舊存在。」兩人同屬的經紀公司325E&C也表示，Lyn與ISU將持續在同一公司展開個人活動，原定的年底演出計畫也將如期進行。

消息曝光後，韓國論壇上掀起熱烈討論，不少網友驚訝表示「不是一直以為他們會白頭偕老嗎」、「感覺是彼此生死不離的愛情，居然真的分開了」，也有人感嘆「既然都撐過 11 年，為何還是放手」、「曾那麼用力維護彼此，如今卻放生了」。

也有不少網友直言，這段婚姻對Lyn而言「失去的更多」，並再度提起ISU的爭議往事，「當年她為了維護ISU的醜聞付出那麼多，最後還是走到這一步」、「曾經為性交易事件拚命護航，如今卻落得分道揚鑣」。

ISU性交易事件發生於2009年，當時他正在服公益勤務，卻被媒體揭露3次與未成年少女發生性交易，該名少女實際年齡僅16歲，但自稱為成年人。ISU主張自己受騙，並不知對方未成年，警方最終採信此說法，考量為初犯，處以「不起訴、起訴猶予」結案，未移送檢方。

雖然法律上未進一步追責，但ISU的確涉入性買賣，導致在演藝活動上遭遇巨大打擊，形象嚴重受損，後來與Lyn結婚，持續影響到她的名聲與評價，兩人多年來一直背負輿論壓力。