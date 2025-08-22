ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

記者劉宛欣／綜合報導

在中國發展的藝人劉樂妍，近日因網紅館長申請抖音帳號一事，在微博發表看法，強調台灣人其實在大陸申辦居住證並不困難，甚至直言「是20多萬人吶，難道民進黨要把我們全殺了嗎？」引發兩岸網友熱烈討論。她強調，對於在大陸生活的台灣人來說，一張「港澳台居住證」就足以解決生活上的各種便利需求，也不必再糾結於身份認同問題。

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍指出，台灣人在大陸要拿身份證並非不可能，只是很多人「沉沒成本太大了」。她舉例說，像是在大陸打拚的十大台商，雖然對當地經濟貢獻良多，但因為在台灣也有房產、企業與員工，若改領大陸身份證，等於可能放棄既有資產，因此才不願意更換。她直言，「台灣人本來就是中國人，所以我們不需要拿一張大陸身份證再次證明，才能代表我們是中國人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

談到爭議不斷的「18碼居住證」，劉樂妍則特別解釋，這其實只是方便台灣人、港澳居民在大陸生活的一張證件，不同於身份證。她透露辦理過程不難，只要有親友能提供房產證或租房合同即可，甚至連朋友的租約也能使用。她強調這張證件幾乎「國家白送」，不少台灣人甚至專程飛去大陸辦理，「兩禮拜辦完就走了」，沒時間領取，還能請朋友幫忙代領並寄回台灣，手續相當方便。

劉樂妍最後強調，如今全台灣已有超過20萬人持有居住證，這足以證明需求龐大。她甚至喊話館長，不需要擔心辦證困難，「全大陸這麼多人擁護他，肯定有人能幫忙提供地址。」她更表態，如果館長真的有需要，她願意借出自己在河北三河的租房合同協助辦理，直言這只是「自己去警察局跑一趟的事」，她強調：「我們就可以跟大陸人一樣，台灣人本來就也是中國人，這國家發給我的居住證，就是證明！」

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

ETtoday星光雲

