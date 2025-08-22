曾和BTS RM、豪雨小分隊合作　南韓女歌手宣佈來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲樂團滅火器領軍的火球祭，今年將於11月22、23日在樂天桃園棒球場登場，繼首波WANIMA震撼公布後，今日再揭曉第二、三波卡司，包括南韓大勢樂團 SE SO NEON、日本樂團04 Limited Sazabys，以及Tizzy Bac、MATZKA、鶴The Crane、周自從、血肉果汁機、無妄合作社等，陣容超豪華。

▲SE SO NEON將參加2025火球祭。（圖／夥球擊提供）

SE SO NEON蟄伏兩年後帶著首張專輯《NOW》大勢回歸，2016年組團以融合藍調、迷幻與搖滾席捲韓國，並奪下大眾音樂賞新人獎。主唱So!YoON!近年更與BTS RM合作〈Smoke Sprite〉、跨刀SEVENTEEN豪雨小分隊歌曲〈PINOCCHIO〉，人氣持續攀升，這次再度登台備受期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

04 Limited Sazabys則以主唱GEN少年的高音與炸裂現場著稱，2017年曾來台參與大港開唱，時隔7年再度現身，讓樂迷興奮直喊「終於等到了！」，預告現場將再掀搖滾風暴。

▲▼Matzka、鶴The Crane將參加2025火球祭。（圖／夥球擊提供）

台灣卡司同樣驚喜不斷，血肉果汁機持續全勤參戰，普通隊長睽違兩年回歸，Tizzy Bac、MATZKA、鶴The Crane、周自從、COLD DEW皆帶新作亮相；另有無妄合作社、當代電影大師、黃子軒與山平快、someshiit山姆、FunkyMo等火球初登板，讓樂迷熱烈期待。