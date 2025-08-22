ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《F1》在家能看了！小布駕車耳機故障「完全失聯」　驚險完成一鏡到底飆速戲

記者蕭采薇／台北報導

全球票房賣破5.93億美金（約台幣180億）的《F1電影》，還沒下檔，不過22日已正式於各大平台數位上架。該片全台票房也累計超過 5 億台幣，暫居今年度票房冠軍寶座。不少熱血影迷分享在上映期間多次進戲院觀賞多刷，並蒐集各種特殊影廳版本。如今在家就能體驗前所未有最逼真的賽車場景，感受極速燃燒的飆速魅力。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

不只在劇情上刺激，拍攝現場更驚險！日前「小布」布萊德彼特與主演群達姆森伊卓瑞斯、哈維爾巴登與凱瑞康頓登上《娛樂週刊》時透露，他首次實地上賽道拍攝時，攝影剛開機，耳機通訊卻突然失靈，身為主角的他當下只能硬著頭皮開上賽道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小布回憶當時場景，「我開的還是蘭多諾里斯（Lando Norris）的真車！」沒有辦法聽到導演任何指令，他只能憑著排練記憶與臨場反應完成整段飆車戲。這一幕也讓全場共演演員聽完驚呼連連，堪稱本片最驚心動魄的幕後花絮之一。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

▲《F1電影》已成布萊德彼特從影以來，票房最高的作品。（圖／華納提供）

面對通訊故障、現場觀眾滿場的拍攝壓力，小布不但完成賽道戲碼，還照劇本演出整場戲！他笑說：「幸好我們彩排了夠多次，我只能靠記憶『自由發揮』，但也只能上了啊！」《F1電影》如今已在Apple TV、Google Play、MyVideo、CATCHPLAY+等平台上架。

共演的哈維爾巴登聽完驚問：「你還能繼續演？你還講台詞？」小布點頭表示自己照樣維持節奏演出，讓所有人佩服不已。這段「拍戲失聯大考驗」，意外成為《F1電影》背後最具傳奇色彩的拍攝秘辛，讓粉絲大讚：「跟劇情一樣精彩！」

▲「不老男神」布萊德彼特主演《F1電影》挑戰地表最極限速度。（圖／華納提供）

▲《F1電影》片中，哈維爾巴登、布萊德彼特是戰友也是好搭擋。（圖／華納提供）

《F1電影》以5億台幣票房強勢超越《不可能的任務：最終清算》的4.5億成績，登頂今年台灣最賣座電影。同時創下今年票房最高的原創電影，也是布萊德彼特從影以來票房最高的作品，更獲得觀眾與影評一致盛讚，在 CinemaScore 獲得 A 級好評，爛番茄觀眾評分高達 97%，被譽為「影史最真實的賽車電影」。

 

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

2小時前

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

9小時前

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

9小時前

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

11小時前

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

12小時前

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

11小時前

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

12小時前

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

21小時前

郭雪芙「37歲長這樣」還被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去…反擊酸民：瞎了嗎

郭雪芙「37歲長這樣」還被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去…反擊酸民：瞎了嗎

8小時前

許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

10小時前

粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動

粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動

8小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

35分鐘前

