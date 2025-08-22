《F1》在家能看了！小布駕車耳機故障「完全失聯」　驚險完成一鏡到底飆速戲

記者蕭采薇／台北報導

全球票房賣破5.93億美金（約台幣180億）的《F1電影》，還沒下檔，不過22日已正式於各大平台數位上架。該片全台票房也累計超過 5 億台幣，暫居今年度票房冠軍寶座。不少熱血影迷分享在上映期間多次進戲院觀賞多刷，並蒐集各種特殊影廳版本。如今在家就能體驗前所未有最逼真的賽車場景，感受極速燃燒的飆速魅力。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

不只在劇情上刺激，拍攝現場更驚險！日前「小布」布萊德彼特與主演群達姆森伊卓瑞斯、哈維爾巴登與凱瑞康頓登上《娛樂週刊》時透露，他首次實地上賽道拍攝時，攝影剛開機，耳機通訊卻突然失靈，身為主角的他當下只能硬著頭皮開上賽道。

小布回憶當時場景，「我開的還是蘭多諾里斯（Lando Norris）的真車！」沒有辦法聽到導演任何指令，他只能憑著排練記憶與臨場反應完成整段飆車戲。這一幕也讓全場共演演員聽完驚呼連連，堪稱本片最驚心動魄的幕後花絮之一。

▲《F1電影》已成布萊德彼特從影以來，票房最高的作品。（圖／華納提供）

面對通訊故障、現場觀眾滿場的拍攝壓力，小布不但完成賽道戲碼，還照劇本演出整場戲！他笑說：「幸好我們彩排了夠多次，我只能靠記憶『自由發揮』，但也只能上了啊！」《F1電影》如今已在Apple TV、Google Play、MyVideo、CATCHPLAY+等平台上架。

共演的哈維爾巴登聽完驚問：「你還能繼續演？你還講台詞？」小布點頭表示自己照樣維持節奏演出，讓所有人佩服不已。這段「拍戲失聯大考驗」，意外成為《F1電影》背後最具傳奇色彩的拍攝秘辛，讓粉絲大讚：「跟劇情一樣精彩！」

▲《F1電影》片中，哈維爾巴登、布萊德彼特是戰友也是好搭擋。（圖／華納提供）

《F1電影》以5億台幣票房強勢超越《不可能的任務：最終清算》的4.5億成績，登頂今年台灣最賣座電影。同時創下今年票房最高的原創電影，也是布萊德彼特從影以來票房最高的作品，更獲得觀眾與影評一致盛讚，在 CinemaScore 獲得 A 級好評，爛番茄觀眾評分高達 97%，被譽為「影史最真實的賽車電影」。